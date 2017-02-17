Сосед Республики Алтай признан самым безумным регионом России

В рейтинге регионов России по количеству психически больных на 100 тысяч человек населения Алтайский край признан лидером — самым неуравновешенным субъектом РФ. Последние имеющиеся данные о душевном здоровье россиян — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идет о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами. В Республике Алтай ситуация на удивление относительно спокойная — регион занимает 61-е место с 2479 обратившимися на 100 тысяч населения, рассказывает ИА "Банкфакс".

Судя по данным статистики, психическое здоровье хуже всего в удаленных регионах. Лидером, сильно опережающим другие субъекты, уже несколько лет является Алтайский край. Так, в регионе на 100 тысяч населения приходится 6365 обратившихся за психиатрической помощью. На втором месте — Чукотка (5172), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4592).

Передовиками по психическому здоровью оказались кавказские регионы, а Москва заняла пятое место с конца, рядом с другим городом федерального значения — Севастополем. Петербург оказался в середине списка с результатом в 2618 психически больных на 100 тысяч человек.

Среди психических расстройств четверть (1,1 млн человек), страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч человек с шизофренией), еще у четверти больных (900 тысяч человек) диагноз «умственная отсталость», и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера, так называемые «небуйные». Впрочем, официальная статистика занижена. «4 млн человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 млн психически больных, это включая и легкие психические, и наркологические расстройства. Когда расстройство тяжелое, приходится так или иначе обращаться», — считает руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев.