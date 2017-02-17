В Алтайском крае из-за непогоды перекрыты несколько трасс

По данным ГИБДД, из-за непогоды увеличивается вероятность возрастания количества ДТП. Поэтому полиция обращается к водителям и пешеходом с просьбой быть предельно внимательными в связи со сложными дорожными условиями.

На данный момент "Алтайавтодор" временно ограничил движение на участке трассы "Змеиногорск — Рубцовск" (от 0 до 80 км) в связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром и низовой метелью. Дорога закрыта для всех видов транспорта, сообщает Алтапресс.

Накануне в крае на сутки 17 и первую половину ночи 18 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, по югу края мокрый, местами сильный, гололёд, метель, усиление ветра до 15-20 м/с, по югу до 20-25 м/с, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

В Республике Алтай, по данным ЦГМОС, днем 17 февраля минус 1…плюс 4 °С, местами минус 6…11 °С, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в горах и на перевалах поземки и метели, на дорогах гололедица .

18 февраля ночью до минус 25 °С, днем минус 5…10 °С, местами плюс 1…минус 4 °С, в отдельных районах небольшой снег, в предгорье умеренный снег, метели.