Искуствоведческая экспертиза подтвердила, что житель региона разместил во «ВКонтакте» порнографию

В результате мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции был выявлен факт размещения в социальной сети «ВКонтакте» видеофайлов порнографического содержания. В ходе проверки установлено, пишет сайт МВД по РА, что страница в сети Интернет, на которой было размещено видео, принадлежит 30-летнему жителю Республики Алтай.

На основании постановления органов дознания была проведена искусствоведческая экспертиза, которая подтвердила, что видео содержит материалы порнографического содержания.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-коммуникационных Интернет-сетей». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.