Двух сирот оставили без жилья

Я, Маслов П.Н., уроженец с.Бирюля Майминского района Республики Алтай.

Уважаемая редакция газеты "листок", обращаюсь к вам за поддержкой в связи со своими трудными жизненными обстоятельствами. Я 13 лет назад остался сиротой также как и моя сестра Маслова Оксана Николаевна 12.04.1992 года рождения. Наши родители умерли по состоянию здоровья, после смерти родителей остался дом в с.Бирюля по ул.Новая, 12, кв.1. Нас с сестрой забрали родственники, проживающие также в с.Бирюля Андреевы, они для нас дядя с тетей и они оформили на нас опекунство.

Мы с сестрой проживали у них примерно два года, после чего сами попросили нас отправить учиться и жить в школу-интернат им. Жукова. Дом, оставшийся от родителей, сдавался и за ним приглядывали наши родственники Андреевы.

Когда учились в школе-интернате, нас всем обеспечивали, в чем-либо нужды не было. После выпуска меня отправили учиться в училище ПУ-28, пока я там учился, также проживал в общежитии. Когда я обучался, то задался вопросом, а имеется ли у меня жилье, изначально думая, что этот дом, оставшийся от родителей, принадлежит нам с сестрой, как наследство. Я еще не знал, что этот дом даже не приватизирован, а также судом не был нам присужден. Никто об этом не подумал, ни опекуны, ни социальные педагоги.

Буквально в 2015 году, когда моя сестра начала узнавать все подробно, числится ли за нами какое-нибудь жилье, выяснилось, что за нами никакого жилья не закреплено, и мы даже не стоим на очереди на жилье, как дети-сироты. Сестре на то время уже было 23 года и ей отказали в жилье, даже суд отказал, а меня она успела поставить на очередь на дом. Я в 2015 году отбывал наказание в ИК-1 Майминского района, и из мест лишения свободы мне трудно было решить данный вопрос.

В 2014 году я обращался с данным вопросом к нашему справедливому человеку, главе Республики Алтай Бердникову А.В., но его серетарь мне грамотно и понятно сформулировала ответ на мое обращение. Мол, руки, ноги есть, молодой - иди работай, я лично так понял.

По освобождению из мест лишения свободы, мне просто некуда было пойти, и жилья у меня не было, а также денежных средств, чтобы снять квартиру. Я обратился к другу, пожить пару дней, он помог. Я искал работу, но везде отказывали или уже не нужны были работники. Было очень трудно, это и побудило опять оказаться в очередной раз в местах лишения свободы. Освободившись 26.03.2016г., буквально через три дня я обратился в соцзащиту и в органы опеки с.Майма. Мне ответили органы опеки и соцзащита, что нужно год подождать, там видно будет. Я им объяснил вежливо, что я освободился из мест лишения свободы и мне негде жить. На это мне уже более грубо ответили: "Нам что тебя к себе жить взять!" На их ответ я ничего не сказал, так как понял, что бесполезно с ними разговаривать.

Уважаемая редакция, я обратился к вам за помощью с данным обращением, я очень нуждаюсь в вашей поддержке по данному случаю.

Как быть мне и моей сестре Масловой О.Н. Она осталась без квартиры. Кого винить в данной ситуации, что нас не поставили на очередь на жилплощадь как детей-сирот. Кого винить, опекунов или директора школы-интернат и соцзащитника, или то ПУ-28, в котором я учился?

Бердников вон себе машины покупает за 5 млн рублей, на джипе попу свою катает, а интернатовские дети-сироты по съемным квартирам живут, ожидая очереди, многие и в местах лишения свободы тоже добиваются жилья.

Возможно ли мне подать исковое заявление по данному поводу? Прошу вас не проигнорировать обращение, помочь, что в ваших силах.

Маслов П.Н.

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