В Горном Алтай аварийность на федеральных трассах снизилась на 15%

Положительная динамика снижения аварийности зафиксирована на федеральных дорогах Республики Алтай по итогам 2016 года. Аварийность снизилась на 15%, на 23% и 35% – количество раненых и погибших соответственно, передает сайт правительства РА.

«Работу, направленную на повышение безопасности дорожного движения, ведем постоянно. Часть мероприятий осуществляем во время ремонтов. Так, на «Чуйском тракте» за Бийском в прошлом году установили разделительное барьерное ограждение на первых пяти километрах, в этом году продолжим капитальный ремонт участка по направлению к Горно-Алтайску. Это полностью исключит вероятность встречных столкновений. Аналогичные мероприятия при реконструкции въезда в Республику Алтай уже дали результаты: за 2016 год на участке ни одного ДТП», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

Всего в 2016 году на федеральных дорогах Республики Алтай и Алтайского края установили и заменили 79 км барьерного ограждения, 11 тыс. сигнальных столбиков, более 2 тыс. знаков. Построили восемь новых переходно-скоростных полос на перекрестках и съездах, установили 175 погонных метров линий наружного освещения, сообщает пресс-служба организации.

Для обеспечения безопасного проезда зимой на сложных с точки зрения климатических условий участках федеральные дорожники установили 4,6 тыс. км тросового барьерного ограждения. Девять потенциально аварийно опасных участков обустроили шумовыми полосами, смонтировали восемь автономных осветительных установок на пешеходных переходах и автобусных остановках, еще три наземных перехода оборудовали современными светофорами «Т.7».

Благодаря реализованным мерам удалось сократить число очагов концентрации ДТП с 13, насчитывающихся на начало 2016 года, до 10. Для повышения безопасности на этих участках совместно с региональными управлениями ГИБДД разрабатывается программа мероприятий, которые будут реализованы в текущем году.