Владимиру Полетаеву объявлена благодарность правительства РФ

Члену Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, заместителю председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимиру Полетаеву объявлена благодарность правительства Российской Федерации. Алтайский сенатор отмечен за активное участие в законопроектной деятельности и развитии парламентаризма, говорится на сайте "МК".

Награду парламентарию вручил премьер-министр России Дмитрий Медведев на торжественной церемонии в Доме приемов правительства Российской Федерации, состоявшейся 15 февраля в рамках встречи членов Совета Федерации с председателем правительства.

Владимир Полетаев представляет Республику Алтай в верхней палате российского парламента с сентября 2014 года. До этого занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. Сенатору принадлежит ряд законодательных инициатив по развитию туризма, формированию финансового рынка, регулированию банковской деятельности и налоговой системы. Также Владимир Полетаев участвует в работе по развитию сотрудничества Совета Федерации с парламентами ряда иностранных государств.