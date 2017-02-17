За январь текущего года восемь человек погибли от различных отравлений

За первый месяц 2017 года в Республике Алтай зарегистрировано 27 случаев отравления химической этиологии, восемь человек при этом погибли. От отравлений спиртосодержащей продукцией за 2017 год пострадали пять человек, из них три человека умерли. Причина отравлений - передозировки и употребление суррогатов алкоголя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число смертельных исходов сократилось, отмечает сайт Роспотребнадзора РА.

Среди отравлений химической этиологии отравления угарным газом регистрируются чаще всего. За январь пострадали 15 человек, пять из них погибли. Из 15 пострадавших от отравлений угарным газом семеро дети. По сравнению с прошлым годом отмечается увеличение числа отравлений. Причина отравлений - неосторожное обращение населения с печными системами отопления.

Неблагополучная обстановка по отравлениям алкоголем складывается в Майминском здесь зарегистрировано три случая: отравление метиловым спиртом с летальным исходом в с.Манжерок (погиб мужчина 46 лет после употребление стеклоомывающей жидкости), умер мужчина 42 лет в с. Карасук (отравление суррогатами алкоголя), отравилась женщина 55 лет из с. Майма (выздоровление). Все пострадавшие – лица, из числа постоянно-употребляющих спиртосодержащие жидкости.

Сохраняется напряженная обстановка по отравлениям среди детей. Из числа пострадавших от отравлений химической этиологии 37% - это дети. За январь зарегистрировано 10 детских отравлений, из них 7 детей отравились угарным газом. Зарегистрированы случаи отравлений лекарственными препаратами, уксусной кислотой. Анализ причин детских отравлений, показал, что все отравления среди детей происходят по вине взрослых, т.к. 80% пострадавших - это неорганизованные дети от 0-7 лет.

В группу территорий неблагополучия по уровню острых отравлений входят Майминский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский, Усть-Канский районы, где показатели превышают среднереспубликанские.