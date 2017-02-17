Из республиканской больницы: "о наболевшем"

В 2016 году произошло объединение детской и взрослой республиканской больницы Республики Алтай. Вновь организованную медицинскую структуру, по инициативе министра здравоохранения Пелеганчука В.А., возглавил господин Рау Ф.Ф. С самого начала это кадровое решение министерства медицинским сообществом Республики Алтай было принято неоднозначно. Многие засомневались: а может ли один человек эффективно руководить четырьмя крупными медицинскими организациями одновременно?

Ведь под руководством г-на Рау Ф.Ф. оказалась детская больница, детская поликлиника, взрослая поликлиника и взрослая больница. Как показала практика, сомнения оказались не беспочвенны. Федор Фридрихович продемонстрировал полную несостоятельность в качестве руководителя объединенной структуры. Свои функциональные обязанности он фактически перераспределил между многочисленными заместителями, которые, в свою очередь, выполняют только надзорно-карательные функции, самостоятельно не принимая никаких решений.

Новая кадровая политика главврача, действительно, вызывает вопросы и возражения у медработников. Чего стоит один только факт сокращения лабораторной службы, не говоря уже о постоянном сокращении ставок и лишении стимулирующих выплат. Недоукомплектованность врачами в отделениях и на участках составляет почти 20%, то есть не хватает каждого пятого специалиста. Пациенты жалуются, что время приема врачей в поликлинике сокращено в 2-3 раза до 5-7 минут на человека, а всё потому, что существует установка главврача, чтобы в коридоре не было очереди.

Жители республики бьют тревогу: из-за нехватки врачей в Республиканской больнице они вынуждены ездить на обследование и лечение в другие регионы. В свою очередь, доктора признаются, что уже не в силах терпеть произвола руководителя – главного врача Рау Ф.Ф., который фактически лишил их льготных отпусков и премий, установил невыполнимые требования к работе и с легкостью расстается с квалифицированными специалистами. Многие высококвалифицированные врачи из-за тяжелой психоэмоциональной обстановки на работе и постоянного административного давления со стороны хладнокровного и безразличного руководителя вынуждены искать работу и переезжать в другие регионы.

В коллективе больницы с приходом Рау Ф.Ф. сложилась очень напряженная обстановка, при которой невозможно нормально работать и вести прием. За малейшую опечатку в истории болезни, жалобу (даже необоснованную) медперсонал облагают штрафными санкциями с максимальными вычетами из зарплаты. Более того, план по количеству штрафных вычетов из зарплаты устанавливает сам Рау Ф.Ф., Иными словами, как ни работай, тебя всё равно найдут за что наказать. Приказы Минздрава РФ, направленные на снижение фактической нагрузки на специалистов, главврачом игнорируются, вместо них он создает свои локальные нормативные акты. В частности, одним из таких нормативных документов Рау Ф.Ф. установил себе зарплату в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в месяц. И за такое "скромное" вознаграждение г-н Рау Ф.Ф. на работу ходить не желает, предпочитает проводить время в Москве, благополучно забыв про недостроенный детский хирургический корпус. А ведь это прекрасное современное здание из стекла и бетона главврач в присутствии губернатора торжественно открыл пять месяцев назад, в канун выборов. И до сих пор хирургический корпус не функционирует и в ближайшее время, похоже, не будет. Строительство нового корпуса обошлось федеральному бюджету в 500 миллионов рублей, но этих денег хватило только на то, чтобы построить половину здания, в то время как вторая его половина стоит без крыши. Хотелось бы узнать у г-на Рау Ф.Ф., неужели этих денег было недостаточно, чтобы сдать в эксплуатацию новый корпус, и какую часть этих денег вы положили себе в карман?

К сожалению, на данный момент вопросов по деятельности главврача Республиканской больницы больше, чем ответов. Надеемся, что Министерство здравоохранения республики, правительство РА и Госсобрание Эл-Курултай, депутатом которого Рау Ф.Ф. является, обратят своё пристальное внимание на эти вопросы.

С уважением, группа медработников Республиканской больницы