Автомобиль не роскошь, или о том, как купить автомобиль, чтобы не остаться без автомобиля и денег

В общественную организацию "Общество по защите прав автомобилистов" по Республике Алтай обратился некий гражданин Б., который просил оказать ему правовую помощь в разрешении следующей ситуации. В 2016 году он в г. Уфа приобрел автомобиль БМВ-Х5, поставил его на учет в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Алтай. До постановки автомашины на учет в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Алтай произвел капитальный ремонт двигателя, заменил некие детали у автомобиля. Новый владелец автомобиля даже не подозревал, что автомобиль, на котором ездит он и его супруга заложен банку. Недавно банк предъявил к Б. требование об обращении взыскания на заложенное имущество. Сейчас исковое заявление банка рассматривается в суде.

При этом схема нанесения ущерба добросовестному приобретателю всем уже давно известна. Она заключается в следующем. Любой гражданин или индивидуальный предприниматель обращается в кредитную организацию за кредитом, приложив к кредитной заявке все необходимые документы по требованию кредитора. Банк или микрофинансовая организация, после рассмотрения заявки клиента, предоставляют ему кредит под залог автомобиля. Заемщик передает оригинал паспорта транспортного средства на хранение кредитору, и это якобы гарантирует банку или финансовой организации, что автомобиль не будет продан без разрешения. Заемщик, не желая возвращать кредит банку, обращается в МРЭО ГИБДД с заявлением о выдаче ему дубликата паспорта транспортного средства на автомобиль в связи потерей оригинала паспортного транспортного средства, который на самом деле хранится у кредитора. Получив дубликат паспорта транспортного средства, заемщик продает автомобиль другому лицу, т.е. добросовестному приобретателю и остается в самом выгодном для себя положении - он получил деньги за заложенный автомобиль, и при этом он уже не торопится отдавать деньги банку за полученный кредит.

Добросовестный приобретатель автомобиля, не подозревая, что автомобиль находится в залоге у кредитора, оформляет его на свое имя.

В то же время банк, не получая от заемщика платежей по кредиту, проводит проверку и выясняет, что автомобиль продан по дубликату паспорта транспортного средства другому лицу, и у автомобиля есть новый собственник, что является основанием для обращения кредитора в суд с иском к добросовестному приобретателю об обращении взыскания на залог. При этом автомобиль, если покупатель не будет признан добросовестным приобретателем, будет продан с публичных торгов. Самое худшее в данном случае для добросовестного приобретателя, если он не сможет доказать, что он является добросовестным, тогда залог в случае перехода права собственности на имущество сохраняет свою юридическую силу, то есть кредитор обращается в суд с иском к добросовестному приобретателю, и суд своим решением обращает взыскание на автомобиль путем его продажи с публичных торгов.

При этом параллельно с иском кредитор может подать ходатайство о наложении ареста на залог в обеспечение исковых требований, что исключает возможность для добросовестного приобретателя продажи автомобиля до решения суда.

Как следует из новой судебной практики, суд не обращает взыскание на автомобиль добросовестного приобретателя в следующих случаях:

Первое. Банк зарегистрировал залог в единой информационной системе нотариата (реестр уведомлений о залогах движимого имущества) после продажи залогового авто, у покупателя на руках имеется подлинник паспорта транспортного средства.

Второе. Если договор купли-продажи автомобиля заключен после 01.07.2014, и банком не оспорен и не признав недействительным договор купли-продажи, а также не оспорена возмездность самого договора. При этом покупатель также должен доказать, что он не знал и не должен был знать о существовании самого залога.

Третье. Договор купли-продажи заключен после 01.07.2014, банк не внес авто в Реестр уведомлений о залогах движимого имущества. При этом автомобиль был передан со всеми документами, поставлен на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД.

Четвертое. Автомобиль куплен при наличии оригинала ПТС, при этом покупатель должен доказать, что на момент его приобретения он не знал и не должен был знать о залоге.

Конечно, согласно нормам гражданского законодательства, Добросовестный приобретатель в свою очередь имеет право обратиться за взысканием ущерба с того лица, которое продало ему имущество, но, как правило, с продавца автомобиля нечего взять, и добросовестный приобретатель остается «у разбитого корыта» и без автомобиля, и без своих денежных средств.

Чтобы не остаться "у разбитого корты", а просто без автомобиля и без своих денег, будущим владельцам транспортных средств при приобретении автомобиля, как у частных лиц, так и у посреднических организаций следует придерживаться следующих действий, а именно:

Приобретайте автомобили только у тех продавцом, у кого имеется оригинал паспорта транспортного средства.

Второе. При приобретении автомобиля зайдите на сайт Федеральной нотариальной палаты в раздел Реестр уведомлений о залогах движимого имущества. Далее в нем необходимо щёлкнуть мышкой "Найти в реестре". Далее можно перейти к поиску автомобиля по Информации о залогодателе (если знаете), либо по информации о предмете залога. Нажав на окно по информации о предмете залога, откроется поле - идентификационный номер автомобиля, т.е. VIN, состоящий как правило из серии английских букв и цифр. После того, как вы внесли данные идентификационного номера, нажмите найти. Спустя, некоторое время, появится информация о том, есть ли указанный автомобиль в залоге или его нет. Чтобы избежать в дальнейшем каких-либо недоразумений, мы советуем обратиться за указанной выпиской непосредственно к нотариусу. Это можно сделать по месту приобретения автомобиля. Полученный от нотариуса документ будет являться некой охранной грамотой, если в будущем у Вас кто-то захочет забрать автомобиль. Кроме того, мы советуем при покупке автомобиля запросить соответствующие сведения, как в МРЭО ГИБДД об отсутствии автомобиля в розыске, так и по базе Управления службы судебных приставов, о том, что продавец не является должником по исполнительному производству. Все эти действия помогут вам избежать лишних неприятностей при приобретении автомобиля и тогда автомобиль будет приносить вам только приятные эмоции.

Дмитрий Думнов, автоюрист, председатель РО "Общества по защите прав автомобилистов" в Республике Алтай