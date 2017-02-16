На врача из Дагестана, назвавшего русских «славянским мусором», завели уголовное дело по 282 статье

2013-06-23 03:55:18

Об этом сообщает Центр по противодействию экстремизму Дагестана. Напомним, что в июле прошлого года Камиль Рашидов, врач-травматолог из Махачкалы оставил ряд комментариев, оскорбляющих русских и славян в целом, на сайте Панславянского молодёжного объединения (ПМО). Прикрываясь ником «алтаец», он назвал государствообразующий народ «славянским мусором», «алкашнёй и шлюхами». После этого активисты ПМО направили заявление в Прокуратуру Дагестана, однако поначалу никакой реакции, кроме общественной, не последовало.