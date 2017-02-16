ФСБ России проводит конкурс «Ау, таланты!» В ходе конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность, говорится на сайте Минкульта РА.

Номинации конкурса:

«Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле-и радиопередач);

«Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);

«Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);

«Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы);

«Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино);

«Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино).

На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.

Видимо, возможностей социальной сети "ВКонтакте", пользователи которой стали регулярно платить штрафы за экстремизм, сотрудникам ФСБ показалось маловато и было принято решение, спросить у народа напрямую.

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