ФСБ России проводит конкурс «Ау, таланты!» В ходе конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность, говорится на сайте Минкульта РА.
Номинации конкурса:
«Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле-и радиопередач);
«Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
«Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
«Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы);
«Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино);
«Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино).
На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.
Видимо, возможностей социальной сети "ВКонтакте", пользователи которой стали регулярно платить штрафы за экстремизм, сотрудникам ФСБ показалось маловато и было принято решение, спросить у народа напрямую.
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