В Телецком озере обнаружили обломки вертолета Robinson 66

В 16 километрах южнее кордона Кокши специалистами «Алтай Авиа» обнаружены четыре чехла от винтов и двигателя красного цвета и элементы крепежа. Аэровизуальное наблюдение продолжается, сообщает ГУ МЧС по РА.

В виду ухудшения погодных условий - сильного ветра и высокой волны, использование аппарата «Фалькон», а также погружение водолазов невозможно и приостановлено до улучшения погоды. Для поиска спасатели используют любую возможность, которую даёт погода. «Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям – обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми», - сказал полковник Бурлаков.