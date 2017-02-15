Едут с концертом

С 24 февраля 2017 года, в преддверии Международного женского дня, стартует большой гастрольный тур по Республике Алтай выпускников Алтайской студии мальчиков "Музыка Сердца" с заключительным концертом 3 марта в Национальном театре Республики Алтай.

Музыканты под руководством Заслуженного деятеля искусств РА Владимира Кончева подготовили интересную программу: авторские сочинения, шедевры мировой классики, популярные эстрадные песни и, конечно же, алтайские композиции.

24 февраля - Кебезень, Турочак;

25 февраля - Барагаш, Ябоган, Усть-Кан;

26 февраля - Сугаш, Амур, Усть-Кокса;

27февраля - Кулада, Онгудай;

28 февраля - Акташ, Улаган;

1 марта - Кокоря, Тобелер, Кош-Агач;

2 марта - Шебалино;

3 марта - г. Горно-Алтайск.

Алтайская студия мальчиков была создана в 1999 году при детской музыкальной школе №1 Горно-Алтайска. Идейным вдохновителем и руководителем студии является Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Кончев.

Это единственная в Республике Алтай школа с комплексной программой обучения на базе национально-регионального компонента. Авторская программа студии предполагает получение детьми начального музыкального образования, а также развития духовных и нравственных качеств, необходимых для каждого человека

За десять лет своего существования алтайская студия мальчиков завоевала популярность не только в республике, но и за ее пределами. В 2003 году студия представляла Российскую Федерацию на Третьем международном фестивале детского творчества в городе Силиври (Турция), в 2004 году принимала участие в VII Сибирском конкурсе-фестивале музыкального творчества и хореографического искусства в Томске, где получила Гран-при в номинации "хореография" и стали лауреатами в номинации "вокал", в 2005 участвовала в IV Молодежных дельфийских играх России в городе Рязани, в 2007 - лауреаты в творческой смене "Моя Федерация" во всероссийском детском лагере "Океан" в городе Владивостоке. Студия награждена дипломом первой степени на Всесибирском конкурсе ансамблей и оркестра народных инструментов имени Феоктистова в Красноярске. В декабре 2008 года художественному руководителю студии Владимиру Кончеву в Москве вручена государственная премия Правительства РФ "Душа России". В это же время студия становится лауреатом государственной премии Республики Алтай имени Чорос-Гуркина.