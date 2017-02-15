Ольга Сафронова построит дом для медиков?

На прошлой неделе, в ходе встречи главы региона Александра Бердникова с представителями профсоюзного актива, с докладом о кадровой обеспеченности медицинских организаций выступил министр здравоохранения РА Владимир Пелеганчук. Он сообщил, что сегодня в регионе 840 докторов, из них 386 работают в сельской местности, 2500 средних медицинских работников, 1400 – в сельской местности. Показатель обеспеченности населения медицинскими работниками в республике составил 39 на 10 тыс. населения, при этом по России – 37.

По средним медработникам цифра составляет – 120, а по России – 92. «В районах требуются те или иные специалисты, эту работу мы проводим, в том числе ведется целевое обучение», - сказал Владимир Пелеганчук. Более 260 «целевиков» обучаются в данный момент в различных вузах. Республика Алтай при этом один из немногих субъектов в стране, где студенты возвращаются работать в регионе в 99% случаев. По завершению интернатуры и ординатуры в республику прибудет 41 доктор.

С 2012 по 2014 годы программой «Земский доктор» воспользовались 120 докторов, 20 из них расторгли договор и уехали. В республике для врачей предоставляется арендное жилье с льготной оплатой, этой возможностью воспользовались 43 доктора, 72 квартиры в микрорайоне «Алгаир» еще остаются свободными.

Служебные квартиры получили специалисты и в Онгудайском, Турочакском, Шебалинском, Усть-Коксинском, Усть-Канском районе. Совсем недавно на средства резервного фонда главы республики приобретено жилье для акушера-гинеколога в Усть-Коксинском районе. Появилось новое направление – создавать служебное жилье в бывших помещениях медучреждений, когда открывается новое здание. В Турочаке уже реализуется данная программа, такая же работа планируется в Чемальском районе.

Также, первый заместитель главы администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова рассказала, что сегодня обсуждается вопрос о строительстве дома для медработников. В столице региона для реализации социальных программ создано специальное предприятие, которое строит дома по цене 33-34 тысячи рублей за квадратный метр. «Мы готовы рассмотреть такую возможность строительства жилья для медиков по стоимости ниже рыночной», - сообщила Ольга Сафронова. Всего в Горно-Алтайске 253 медицинских работника, которым требуется улучшение жилищных условий.

Источник: Минздрав РА