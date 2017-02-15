Осторожно, кредитные мошенники!

Довольно часто в газетах и Интернете появляются объявления типа "профессиональная помощь в получении кредита или займа с плохой кредитной историей", а также предложения трудоустройства, прописки и так далее. Как правило, это мошенники. Рассмотрим основные признаки кредитного мошенничества

1. Оплата ВСЕХ услуг брокера по факту получения кредита

Дело в том, что подобные услуги - территория так называемых чёрных брокеров. Белые - те кто официально работает, у которых заключен официальный договор с банками, никогда не станут помогать безработным, непрописанным и т.п. получить кредит, так как банки (их партнёры) никогда не захотят видеть таких личностей в списках своих клиентов.

Именно чёрный брокер занимается первоначальной проверкой клиента на предмет криминального прошлого, долгов, кредитной истории, и уже на основании анализа полученной информации составляет план работ по продвижению кредитных заявок в банки (либо непродвижению, заведомо неперспективным клиентам будет отказано).

Черный брокер не будет тратить свои деньги, чтобы вас "прописать в Питере" или узнать какие-то детали вашего прошлого, иначе он разорится: ведь желающих получить кредит - тысячи, и большинство из них заведомо непроходные (длительные просрочки, судимость за мошенничество и т.п.).

Самое интересное, что мошенники с оплатой по факту получения кредита таких услуг тоже не оказывают! Подобная надпись на сайте - не более чем способ привлечь клиента, завоевать доверие. Они либо обманывают, заявляя, что "проверили и всё хорошо" (что, естественно, они не делали). В таком случае горе-брокеры автоматически отправляют заявки клиента в различные банки в расчёте на "вдруг повезёт". Вероятность успеха в таком случае ничтожна. Либо вам будет сказано примерно следующее: "приходите через * месяца, у меня очередь - деньги всем нужны... Хотите без очереди - платите энную сумму". Далее о таком клиенте просто забывается, его СМС, звонки, обращения игнорируются.

Ведь прежде чем брокер возьмется помогать, необходимо провести проверки клиента и анализ этих данных. Андерайтинг стоит денег и дает четкую информацию о том, в каких банках и сколько кредитных средств может получить этот заемщик и на какой срок. В заключении брокера не должно быть никаких общих фраз из серии "мы вам поможем", "мы все сделаем" и т.д. Всё это - ничего не стоящие слова, которые произносят только мошенники. У настоящего брокера всегда имеет место быть конкретика: банк такой-то, сумма такая-то, срок такой-то. Если банков несколько, соответственно, должен быть список и порядок подачи.

2. Большое количество благодарственных писем, банковских логотипов, похвальных грамот из банков

Все, кто прикрываются грамотами или благодарственными письмами из банков, утверждая, что между ними и банком заключены официальные договора о сотрудничестве, но при этом уверяют, что они помогают получать кредиты безработным, судимым или людям с просрочками - мошенники. Ни один банк с брокерами, оказывающими услуги подобным лицам, никаких официальных договоров иметь никогда не будет.

3.Обещания кредитного продукта с параметрами, которых нет на рынке

Пример: "С нашей помощью можно получить кредит в 1,5 миллиона рублей в 18 лет без справок о доходах и кредитной истории". Ни один банк никогда не выдаст кредит без проверки кредитной истории, а уж тем более клиенту, не способному подтвердить свою платёжеспособность - т.е., без справок о доходах.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Выдача кредитов банками - бизнес, цель которого - получение ПРИБЫЛИ. Не убедившись, что, предоставив клиенту деньги взаймы, прибыль будет получена, банк денег не даст.

4. Быстрый результат

Невозможно согласовать в банке вопрос о выдаче кредита за час. Если речь идет о небольшом экспресс-кредите, то в таких случаях решение принимает не человек, а компьютер, и помочь получить такой кредит нереально в принципе. Это опять же расчёт на "вдруг повезёт".

Если же речь идёт о серьёзных деньгах, то быстро согласовать подобный процесс в принципе невозможно - ведь брокер должен лично встретиться со своим доверенным лицом в банке. Никто не будет обсуждать проведение ПРОБЛЕМНОГО заемщика по сотовым телефонам и интернету. Никто не хочет быть уволенным из банка или осужденным по уголовной статье. Процесс договоренности запросто может затянуться на рабочую неделю и даже дольше. И ускорить это никак нельзя.

5. Очень низкая или наоборот, очень высокая комиссия

Ни один уважающий себя специалист работать за 2 - 3 тыс. в неделю не будет. Все хотят красиво жить, вкусно и сытно кушать. Высокая комиссия (от 30% и выше от суммы кредита) - это показатель того, что процент одобрений у этого брокера низкий. Потому он вынужден "обдирать" тех единично выданных клиентов, как липки, чтобы найти деньги на оплату аренды офиса, телефон, Интернет и жизнь.

6. Обилие статей или материалов на сайте вида "Как безработному с просрочками самостоятельно взять в банке кредит?" на сайте у брокера НАСТОРАЖИВАЕТ

У реально работающего брокера нет ни единой причины делиться со всем Интернетом секретами своей работы. Публикации подобных материалов - это уловки мошенников. Чёрный брокеридж - это всегда искажение действительности, уловки, позволяющие взять "нежелательному" клиенту в банке кредит. Однако своевременные выплаты по кредиту в срок и в полном объёме позволят такому клиенту перейти в разряд желаемых. У каждого брокера есть свои, эксклюзивные секреты, своя информация, которая приносит ему прибыль и которой он несомненно дорожит. Это всегда тайная, неофициальная информация и тайная, неофициальная договорённость между брокером и сотрудником банка.

7. Принадлежность брокера к неким институтам, союзам, ассоциациям, наличие дипломов и званий.

Например, "Лучший кредитный брокер России". Не существует никаких институтов черного брокериджа, если речь, конечно, идет о настоящих услугах, а не о лохотроне. Не существует и не может существовать ни институтов чёрного брокериджа, ни дипломов, ни статистики.

8. Наличие на сайте или в рекламе брокера надписей вида "100%-ная гарантия", "поможем всем", "у нас отказов нет", "кредит на 99,9%"" и т.д. и т.п.

Невозможно в принципе. Решение принимает банк, и выдаются кредиты далеко не всем. В противном случае организаций, оказывающих содействие клиентам в получении кредита, просто бы не существовало.

9. Помощь на всей территории России, любые регионы, любые банки, любые кредиты и т.д. и т.п.

Это очередной несуразный бред кредитных мошенников, направленный на расширение рынка сбыта своих услуг по продаже воздуха либо сбору предоплат. Дело в том, что в подавляющем большинстве банков решения по кредитным заявкам принимается в регионе подачи. Ведь реальная помощь - это именно продвижения заявки, манипуляция со входными данными и работой кредитных экспертов. Как здесь было сказано, такие вопросы никто не будет обсуждать ни по интернету, ни по телефону, ни по каким другим каналам связи, кроме личной встречи. Навряд ли брокер сможет летать по всей России и согласовывать заявки - авиабилеты нынче дороги. Заявления, что он сумел договориться СО ВСЕМИ БАНКАМИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ - на грани фантастики.

10. Упоминание "службы безопасности" или "человека в службе безопасности" банка как гаранта выдачи кредита

Как вариант - лица, способного на эту выдачу повлиять. Дабы не способствовать кредитным мошенникам в улучшении достоверности их вранья, скажу коротко - ни в одном банке служба безопасности не решает, кому выдать кредит, а кому отказать. Этим в банке занимаются другие службы и департаменты.

11. Обещания исправить кредитную историю, удалить нежелательную информацию

ПОМНИТЕ!!! НИ ОДИН БАНК НИКОГДА ДАЖЕ НЕ ВОЗЬМЁТСЯ ЗА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ КЛИЕНТА, ИМЕЮЩЕГО ОТКРЫТЫЕ ПРОСРОЧКИ.

Любые обещания псевдоброкеров за взятку сотруднику БКИ (бюро кредитных историй) - МОШЕННИЧЕСТВО, ОБМАН, ведь такая операция не возможна В ПРИНЦИПЕ.

Дело в том, что ФЗ от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" обязывает различные БКИ (бюро кредитных историй) хранить имеющиеся в базе данные в течение 15-ти лет. Т.е., даже функции "удалить" в компьютерных базах НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

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Подготовила Екатерина САМОЙЛОВА