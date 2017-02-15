Реестр, или как его будут составлять в Республике Алтай?

В Комитет по делам национальностей Государственной Думы был подан законопроект о внесении изменений в Закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (далее - 82-ФЗ). Проект предполагал создание реестра представителей коренных малочисленных народов. Он необходим для облегчения получения льгот, полагающихся представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - КМН).

Реестр является рабочим инструментом для предоставления услуг людям, обладающим определенным статусом.

Какие льготы положены для КМН:

- выделение земли под охотничьи и общинные угодья;

- образование территории традиционного природопользования (ТТП);

- квоты на вылов рыбы и охоту;

- квоты на поступление в некоторые вузы;

- дополнительные стипендии студентам (выплачивается регионом);

- субсидии на детей после 3 лет и летний отдых детям КМН;

- бесплатные лекарства;

- специальная социальная пенсия и меньший пенсионный возраст;

- квоты на древесину для строительства, ремонта и на дрова;

- субсидии по программе социального и экономического развития КМН.

Правительство Республики Алтай, чтобы не предоставлять льготы КМН в полном объеме, не принимает республиканский закон "О защите прав КМН Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай", получается, что фактически мы (КМН) в Республике Алтай есть (поем и пляшем), а юридически - нет, поэтому региональных льгот нет, а пенсия и древесина - федеральные льготы, а расход средств субсидии не соответствует Правилам от 10.03.2009г № 217, т.е. отсутствует пункт "на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования КМН в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности", т.е. на благосостояние общин КМН РА.

А создание Реестра ухудшит положение КМН в регионе, поскольку предложенный механизм (правила в Пояснительной записке) формирования реестра порождает "ущемление прав", идет в противоречие международным принципам и нормам, Конституции РФ. Право граждан, относящих себя к коренным народам, учитываться не будет? Только данные МВД и ФНС?

У МВД отсутствует информация о национальной принадлежности всех представителей коренных малочисленных народов РА! Зачем обращаться к МВД при составлении реестра? Плодить коррупцию?

А отсылка к данным ФНС "о налоговых отчислениях налоговых резидентов, являющихся членами общин малочисленных народов или индивидуальными предпринимателями, занимающимися традиционной хозяйственной деятельностью и ведущими традиционный образ жизни", говорит о том, что многие наши общины (не получающие субсидии на развитие и не платящие налоги), в реестр не попадут! А кто же в Республике Алтай в него попадет - единицы, таким образом, произойдет деление коренных малочисленных народов на "правильных и неправильных" или "традиционных и асфальтовых".

Ясно, что данный законопроект и предлагаемые в Пояснительной записке механизмы его реализации, противоречащие Конституции Российской Федерации, а также общепризнанным международным принципам и нормам, не сможет быть принят VIII съездом АКМНСС и ДВ 23-25.4. 2017г в Салехарде. Этим и объясняется отсечение делегатов (не угодных), избранных съездом АКМН РА и выделение всех квот РОО "Звенящий кедр" для делегатов как для «машин для голосования» за Реестр, за неправильный курс Ледкова, который разваливает окончательно экономическое развитие, будущее , АКМНСС и ДВ, оставляя ее как ансамбль песни и пляски.

Как ни печально, но Реестр будет составлен, но если национальность установлена решением суда, то его оспорить может только Конституционный суд РФ - так тубалары на 85-90% судом установили, что они тубалары. Поэтому в реестр КМН РА они должны включаться автоматически, не учитывая категорию и виды осуществляемой деятельности.

Координационные советы РОО "Туба калык" (Тубалары) и АКМН РА предложили всем КМН, живущим в РА, составить список КМН сел с указанием: ФИО, год рождения, место рождения, соок (род), профессия, вид деятельности, решение суда и адрес.

В списочный состав включать всю семью, даже детей, находящихся в армии, на учебе или в тюрьме. А всем остальным идти в суды для установления своей национальности.

Обращение Главе Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову. Уважаемый Александр Васильевич!

Делить КМН Республики Алтай на лиц, ведущих традиционное образ жизни и традиционное хозяйствование (охотники, члены общин и др.) и на лиц, не ведущих традиционный образ жизни (ученые, учителя, медики, госслужащие, пенсионеры и безработные из числа КМН), не правильно. В связи с тем, что Ваше Правительство не выделяет общинам угодьев, квоты на охотничьи ресурсы, также при распределении трансфертов (субсидии) РА отсутствует графа " повышение благосостояния лиц, ведущих традиционное хозяйствование", хотя в Правилах распределения субсидии №217 от 10.03.09г, такая графа есть. Так откуда возьмутся в Республике Алтай коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционным хозяйствованием (кроме личного подсобного хозяйства), можете Вы ответить на этот вопрос?

Игнорирование этого факта органами, составляющими Реестр, не удастся - все мы пойдем в Конституционный суд РФ или Европейский суд по правам человека.

Старейшина тубаларов А.С. Тодожокова