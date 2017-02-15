Социометр: Куда уходят "собачьи" деньги?

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "В Республике Алтай продолжают отстреливать собак, несмотря на то, что уже два года действует принятый Госсобранием закон, установивший правила отлова и стерилизации безнадзорных животных и передавший муниципалитетам соответствующие полномочия, подкрепленные финансированием из бюджета региона. А как считаете вы, куда уходят деньги?"

В течение недели в опросе приняли участие 134 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

5,2% отвечавших (7 человек) считают, что выделяемые из бюджета средства расходуются строго по назначению. Они говорили:

- я верю нашим чиновникам, в плохое не верю;

- думаю, что идет и возврат.

72,4% отвечавших (97 человек) полагают, что деньги "распиливаются" чиновниками и руководством коммунальных организаций на местах или возвращаются в Горно-Алтайск в виде "откатов" чиновникам рангом повыше. По их словам:

- "распиливаются" чиновниками;

- "откаты", конечно;

- по поводу собак: собака - это верный друг человека, умное существо, а на счет денег, куда они уходят, да их воруют эти нелюди, с этим надо как-то бороться;

- я против отстрела собак, у нас на горе в Байате, когда ходишь за ягодой летом, видишь, что там свалены кости, дети смотрят, так же нельзя, собаки тоже жить хотят, как и люди, можно найти гуманный способ решения этой проблемы, ну а этим-то деньги, конечно, лучше положить себе в карманы;

- растаскивают бюджетные деньги высшие чиновники;

- естественно, денежки тырятся и в карманах оседают;

- они по себе растаскивают эти деньги, поэтому и отстреливают собак;

- отстрел собак - это "распилы" и "откаты" чиновникам;

- отношусь отрицательно, идет круговая порука и обман, сами деньги кладут себе в карман;

- они делятся с вышестоящими;

- деньги все разворовываются, а собаки должны быть привязаны;

- деньги не доходят по назначению, они распределяются между чиновниками;

- бродячих собак всегда отстреливали, а теперь чиновники нашли кормушку;

- я думаю, деньги не доходят по назначению, может, это от людей зависит, канадцы добились, что у них нет ни одного бродячего животного, не знаю, как у нас будет;

- "пилят", братцы, "пилят";

- деньги - да вы сами знаете, куда они идут;

- не знаю, кто там собак отстреливает, у нас собак и не отстреливают, и не отлавливают, они ходят толпами, а деньги, видимо, растаскивают;

- делятся между собой, этим должна заниматься прокуратура;

- каждый помаленьку "пилит";

- деньги не идут по назначению, распределяются между чиновниками;

- воруют;

- "нет предела совершенству" наших чиновников, конечно "распилы", что касается собак, они как люди, чувствуют заботу;

- воруют все, кому не лень;

- "распиливаются" чиновниками и ЖКХ на месте;

- вопрос поставлен нечетко, причем тут собаки и воровство наших чиновников, но воруют, конечно;

- уходят налево деньги;

- нужно стерилизовать, зачем расстреливать, а деньги воруют;

- "распиливают";

- это кормушка для чиновников;

- деньги не доходят по назначению;

- нашим чиновникам неважно, кого отстреливать, главное, чтобы был доход;

- нужно отстреливать бродячих собак, а деньги не доходят по назначению;

- хотелось бы, чтобы деньги расходовались по назначению;

- надо их к стенке поставить всех вместе с Бердниковым;

- все благие намерения, которые оплачиваются государством, оседают в карманах чиновников.

3,0% отвечавших (4 человека) выразили мнение, что средства, возможно, не разворовываются, но и гуманному посылу республиканского закона чиновники не следуют. По их словам:

- насчет отлова собак: деньги действительно идут на их отлов, но только не на стерилизацию и кастрацию, а на усыпление животных или отстрел, что и является противозаконным, это я точно знаю;

- затрудняюсь, но я против отстрела собак;

- мы не можем точно знать, куда уходят деньги, я лично за то, чтобы собак не убивали, есть закон, его надо исполнять;

- у чиновников негласное задание отстреливать собак, деньги уходят действительно на собак, но путем отстрела, а не стерилизации и кастрации.

19,4% отвечавших (26 человек) не ответили точно на поставленный вопрос, затруднились с ответом, выразили безразличие к теме опроса либо воздержались от ответа. По их словам:

- не знаю даже, куда чего девается;

- насчет собак не знаю, не в курсе, как-то не интересуюсь;

- пусть этим занимается прокуратура,

- не знаю, я не в курсе, но я против, чтобы собаки ходили и кусали детей;

- я даже не знаю, куда могут уходить деньги;

- считаю, что собак нужно отлавливать, бросаются на взрослых и детей, кусают их;

- как вы собрались проследить собачьи расходы?

- я не знаю, куда деньги уходят, пусть это останется на их совести;

- они по частям все раздали;

- не знаю, куда деньги уходят.

Результаты опроса обрабатывал П.П. Шариков