"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "В Республике Алтай продолжают отстреливать собак, несмотря на то, что уже два года действует принятый Госсобранием закон, установивший правила отлова и стерилизации безнадзорных животных и передавший муниципалитетам соответствующие полномочия, подкрепленные финансированием из бюджета региона. А как считаете вы, куда уходят деньги?"
В течение недели в опросе приняли участие 134 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
5,2% отвечавших (7 человек) считают, что выделяемые из бюджета средства расходуются строго по назначению. Они говорили:
- я верю нашим чиновникам, в плохое не верю;
- думаю, что идет и возврат.
72,4% отвечавших (97 человек) полагают, что деньги "распиливаются" чиновниками и руководством коммунальных организаций на местах или возвращаются в Горно-Алтайск в виде "откатов" чиновникам рангом повыше. По их словам:
- "распиливаются" чиновниками;
- "откаты", конечно;
- по поводу собак: собака - это верный друг человека, умное существо, а на счет денег, куда они уходят, да их воруют эти нелюди, с этим надо как-то бороться;
- я против отстрела собак, у нас на горе в Байате, когда ходишь за ягодой летом, видишь, что там свалены кости, дети смотрят, так же нельзя, собаки тоже жить хотят, как и люди, можно найти гуманный способ решения этой проблемы, ну а этим-то деньги, конечно, лучше положить себе в карманы;
- растаскивают бюджетные деньги высшие чиновники;
- естественно, денежки тырятся и в карманах оседают;
- они по себе растаскивают эти деньги, поэтому и отстреливают собак;
- отстрел собак - это "распилы" и "откаты" чиновникам;
- отношусь отрицательно, идет круговая порука и обман, сами деньги кладут себе в карман;
- они делятся с вышестоящими;
- деньги все разворовываются, а собаки должны быть привязаны;
- деньги не доходят по назначению, они распределяются между чиновниками;
- бродячих собак всегда отстреливали, а теперь чиновники нашли кормушку;
- я думаю, деньги не доходят по назначению, может, это от людей зависит, канадцы добились, что у них нет ни одного бродячего животного, не знаю, как у нас будет;
- "пилят", братцы, "пилят";
- деньги - да вы сами знаете, куда они идут;
- не знаю, кто там собак отстреливает, у нас собак и не отстреливают, и не отлавливают, они ходят толпами, а деньги, видимо, растаскивают;
- делятся между собой, этим должна заниматься прокуратура;
- каждый помаленьку "пилит";
- деньги не идут по назначению, распределяются между чиновниками;
- воруют;
- "нет предела совершенству" наших чиновников, конечно "распилы", что касается собак, они как люди, чувствуют заботу;
- воруют все, кому не лень;
- "распиливаются" чиновниками и ЖКХ на месте;
- вопрос поставлен нечетко, причем тут собаки и воровство наших чиновников, но воруют, конечно;
- уходят налево деньги;
- нужно стерилизовать, зачем расстреливать, а деньги воруют;
- "распиливают";
- это кормушка для чиновников;
- деньги не доходят по назначению;
- нашим чиновникам неважно, кого отстреливать, главное, чтобы был доход;
- нужно отстреливать бродячих собак, а деньги не доходят по назначению;
- хотелось бы, чтобы деньги расходовались по назначению;
- надо их к стенке поставить всех вместе с Бердниковым;
- все благие намерения, которые оплачиваются государством, оседают в карманах чиновников.
3,0% отвечавших (4 человека) выразили мнение, что средства, возможно, не разворовываются, но и гуманному посылу республиканского закона чиновники не следуют. По их словам:
- насчет отлова собак: деньги действительно идут на их отлов, но только не на стерилизацию и кастрацию, а на усыпление животных или отстрел, что и является противозаконным, это я точно знаю;
- затрудняюсь, но я против отстрела собак;
- мы не можем точно знать, куда уходят деньги, я лично за то, чтобы собак не убивали, есть закон, его надо исполнять;
- у чиновников негласное задание отстреливать собак, деньги уходят действительно на собак, но путем отстрела, а не стерилизации и кастрации.
19,4% отвечавших (26 человек) не ответили точно на поставленный вопрос, затруднились с ответом, выразили безразличие к теме опроса либо воздержались от ответа. По их словам:
- не знаю даже, куда чего девается;
- насчет собак не знаю, не в курсе, как-то не интересуюсь;
- пусть этим занимается прокуратура,
- не знаю, я не в курсе, но я против, чтобы собаки ходили и кусали детей;
- я даже не знаю, куда могут уходить деньги;
- считаю, что собак нужно отлавливать, бросаются на взрослых и детей, кусают их;
- как вы собрались проследить собачьи расходы?
- я не знаю, куда деньги уходят, пусть это останется на их совести;
- они по частям все раздали;
- не знаю, куда деньги уходят.
Результаты опроса обрабатывал П.П. Шариков