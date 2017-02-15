В лесу живу, а без дров сижу. Почему арендаторам достался лучший кусочек?

Новыми членами региональной общественной экологической организации "Сакральный Алтай" стали еще четверо человек, среди которых внук сказителя Алексея Калкина Булат Калкин, опытный эколог, ранее работавший с Даниилом Мамыевым, а также Эдуард Кырмаков (инженер-эколог), Нина Петургина, Павел Трофимов. Об этом стало известно 10 февраля, когда состоялось очередной заседание организации.

Присутствовали директор БУ РА "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Михаил Савенко, директор Дома дружбы народов Сергей Макогон, начальник отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА Сергей Растворов, заместитель главы комитета по национальной политике и связям с общественностью Людмила Варванец, представитель Общественного совета при администрации Чемальского района Анатолий Мачиешан, специалист Дома дружбы народов Аяс Ташкенов.

В начале заседания руководитель организации Зинаида Тырысова напомнила, что не так давно одним из членов "Сакрального Алтая" Романом Башаровым была высказана инициатива о создании кедрового сада: "Я переговорила на этот счет с министром Алисовым. Он согласился, но объяснил, что аренда участка тут не получится, предложили заключить соглашение. И этот проект, о создании кедрового сада в селе Каракокша, мы отправили. Срок еще есть, они вопрос рассмотрят. Цель создания - выращивание высокоурожайных, многосеменных, регулярно плодоносящих кедров, создание ореховой плантации. Проект составил Роман Михайлович, это почти 2 га земли, ну, это как министерство решит. Мы предлагаем силами организации произвести городьбу, семенной фонд наш... Народ хочет посадить и ухаживать в течение многих лет. В районе Каракокши, как мы знаем, много кедра вырублено и в советское время, и сейчас, думаю, инициатива эта найдет поддержку".

Анастасия Тодожокова предложила связаться с Всемирным фондом дикой природы (WWF) для привлечения финансирования и другой помощи, но руководитель Чойского филиала "Сакрального Алтая" Любовь Петругина заметила, что "мы сами хотим все сделать, небольшой сад, это будет чисто наша инициатива... Если приживется идея - флаг в руки всем". Также запросы сделаны о включении в состав рабочей группы при подготовке и проведении лесоустроительных работ на территории Республики Алтай в технических и лесоустроительных совещаниях следующих независимых экспертов: Алексея Грибкова, координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Алтайском крае и Виктора Сипкина, координатора лесных программ Алтае-Саянского экорегиона. Учитывая неоднократные жалобы местного населения, сделан запрос о предоставлении документов по дороге в Самыш, прокладке кабеля по дну Телецкого озера, турбазе "Самыш", а также информацию о проекте стоительства в водоохранной зоне автодороги Артыбаш - Оер.

Информация о сплошной рубке не подтвердилась...

Обсудили собравшиеся и вопрос о реагировании на поступающие от общественности сигналы о том, что где-то ведется незаконная или варварская вырубка деревьев. По словам Зинаиды Тырысовой, из Чойского района поступила информация о сплошной вырубке кедра на горе Чебор, а местным населением эта гора воспринимается как святая, отметила Зинаида Танышевна: "По договоренности с минприроды, если такая информация появляется, мы с ними совместно выезжаем на место. Сейчас, как мне объяснили в министерстве, нет плановых проверок, выезжают по сигналам. С нашей стороны выезжал Николай Коровинский".

Далее рассказал сам Коровинский:

- В рамках сотрудничества с министерством природных ресурсов наметили вопросы, которые будет решать совместно: вопросы сакральных мест, орехо-промысловых зон, защиты кедра, памятников природы и многое другое. В связи с этим была проведена совместная проверка сигнала о рубке кедра в Чойском районе, в районе села Ускуч. Сигнал поступил от местного жителя через члена нашей организации Романа Башарова. Хотя координат (номера телефона) этого местного жителя у нас не было, тем не менее, мы посчитали, что сообщение достоверное. При этом о каком лесозаготовителе шла речь, было неясно. Сигнал не поступал в районное лесничество. Тем не менее, 3 февраля я с двумя представителями минприроды были на двух лесосеках Чойского района. Одна принадлежит Чойскому комхозу, бригадир заготовителей - Гладышев. Мы увидели, что в данной лесосеке практически кедра нет. Лично я остался доволен тем, как обрабатывается лесосека, вся сваленная древесина вывозится, сразу производится мельчение. Конечно специалисты министерства природных ресурсов обнаружили нарушения - в оформлении документации на обработку лесосеки, но в целом, думаю, тоже остались удовлетворены. По второй лесосеке, в районе Пьянково, тоже поступали сообщения, в том числе и от охотников. Там работают от предпринимателя из села Паспаул Русских. Там так же, как и в первом случае, нет и не было сплошной рубки кедра, да и кедрача, впрочем, там нет - молодой кедрач, 15-20 лет, не входит в границы лесосеки. Здесь лесозаготовительные работы ведутся еще более порядочно и аккуратно. Не знаю, были ли там документальные нарушения, но в целом, приятно было видеть хорошую работу предпринимателя...

Тем не менее, есть и результативные примеры взаимодействия общественников и работников министерства, о чем напомнил Коровинский - речь о предпринимателе Параеве, работавшем на горе Чебор, чья сплошная рубка кедрача была остановлена совместными усилиями "Сакрального Алтая" и минприроды РА. Надолго ли - вот в чем вопрос.

Николай Коровинский считает, что не стоит без предварительной проверки сообщений призывать на помощь работников министерства, необходимо сначала выяснить ситуацию, например, у районных лесничеств. Плюсом же такой ситуации Николай Александрович назвал реальную заинтересованность министерства природных ресурсов Республики Алтай в наведении порядка в деле заготовлении древесины.

Елена Чевалкова, руководитель Чемальского отделения "Сакрального Алтая", поддержала предложение о предварительных проверках и напомнила, что существует пособие, в том числе и в электронном виде, за авторством эколога из Алтайского края Алексея Грибкова о том, как распознать нарушения при рубке леса.

Михаил Киршин, глава Артыбашского лесничества и член "Сакрального Алтая", отметил: "При рубках ухода всегда есть небольшие нарушения, а есть злостные, их надо уметь выделять и различать".

- Но очень часты случаи, когда под видом рубки ухода ведется вывалка делового леса, - напомнила Елена Чевалкова. - Мы с этим столкнулись.

… и это хорошо

Зинаида Тырысова считает, что того, кто сообщил о вырубках, пусть даже информация не подтвердилась, стоит поблагодарить: "Видеть безобразия и быть равнодушным - это равносильно самоубийству. Люди обращаются - это хорошо, а как мы будем реагировать - это уже от нас зависит. Озабоченность простых жителей наведением порядка и сохранением кедра и сакральных объектов - это благое дело. Такой же сигнал поступил из Паспаула, по сплошной вырубке кедра на горе Кара-Торбок, вроде как "Камазами" вывозят. Из Кош-Агача есть информация от человека, озабоченного тем, что исчезают и вырождаются дикие животные - соболь, например, рыба исчезает... И сигналов будет больше с каждым днем. Хорошо, что люди озабочены, и хотят пусть анонимно, но действовать. Тем не менее, не стоит забывать, что есть и желающие насолить друг другу... Поэтому здесь надо смотреть внимательно. Кроме того, активность жителей усилит самоконтроль лесозаготовителей, они будут знать, что есть такая организация, в которую могут обратиться местные, и она нагрянет... Я говорила министру Александру Александровичу Алисову и его заму, Сергею Дмитриевичу Самсоненко - вам досталось тяжелое наследство, связанное с арендой огромных лесных участков в двух районах и т.д. На сегодняшний день нужно снова поднимать вопрос о необходимости региональных законов - защищающих кедр и сакральные объекты. К слову, в марте мы со спикером Госсобрания - Эл Курултай Владимиром Николаевичем Тюлентиным встречаемся второй раз по вопросу разработки законопроекта о родовой горе..." Зинаида Танышевна также подчеркнула, что сегодня министерство природных ресурсов на деле готово навести порядок, по закону у них сегодня нет плановых проверок, но они могут реагировать на сигнал "SOS", и это тоже должно подстегивать лесозаготовителей. Прокол же с проверкой в Чойском районе Зинаида Танышевна считает указанием на то, что население нужно экологически просвещать, для этого приглашен на заседание Сергей Растворов - "чтобы рассказал нам о нормативах сплошной, санитарной, выборочной рубки, чтобы когда люди обращаются к нам, мы бы говорили на языке профессионалов". Да и был ли прокол? "Человек звонивший - охотник. Пихту от кедра отличит, он обращался несколько раз...Следует заметить, что телефонная связь с села, откуда был сигнал, есть местами, от нас дозвониться сложно. Очевидно то, что мы просто перепутали место. Поэтому данный сигнал не снимается с повестки. Повторная проверка будет проведена силами самой организации".

Михаил Киршин указал на существующий между лесозаготовителями и охотобществом конфликт интересов: "У лесозаготовителя назначен участок для вырубки, и он иногда совпадает с участком охотника... Кому из охотников понравится, что на его участке вырубается лес? Никому, но все по очереди терпят... и при этом только лесозаготовители делают дороги и мосты в лесу. А раз в пять лет почти все мосты сносит, топит, охотникам это тоже важно. Эти вопросы регламентируются лесоустроителями, а мы только исполнители, по сути, смотрим, чтобы не нарушались федеральные законы. Да, какой-то охотник расстроился, что у него делянку вырубают, и, конечно, напишет нам, и прежде чем нападать на лесозаготовителей, надо понять ситуацию..."

- По карте это орехо-промысловая зона, - сказала Анастасия Тодожокова, - и не надо выставлять ее на сплошную или какую-то рубку...

- Ну, сплошных рубок сейчас вообще не проводится, - ответил Киршин.

"Все вырубается и местным ничего не достается - почему?"

Ирина Таштандинова подняла вопрос о Турочакском районе как районе, где компактно проживают тубалары, челканцы, кумандинцы: "У нас в Новотроицке, Усть-Пыже, Кебезени, еще в Уймени вырубают близлежащие леса. Мы знаем, что КМН выдают по 100 кубов делового леса, не кедра, а пихты - например, когда образовалась новая семья. Но сейчас идет сплошная вывалка леса - в четырех-семи километрах от деревни (Новотроицк, Уймень). У нас вырубили весь лес, которым должно пользоваться население. Если по главной улице проехать - Зинаида Танышевна и ОНФ там были - одни хилые, 40-х-50-х годов строительства дома, которые скоро придавят своих хозяев, и эти люди не могут взять себе леса на постройку жилищ. Ко мне обращаются жители Новотроицка - нету леса, а эти подрядчики, "СтройПрактик", весь лет вкруговую вырубили. Конечно, когда пенсионерам и инвалидам выделяют лес где-то за 40 км от села, они не могут его вывезти - не на чем, и этим пользуются другие люди... так же остро стоит вопрос с лесом и в Курмач-Байголе. В этих деревнях компактно проживают КМН, я так понимаю, возле них не должно быть такой рубки. Со "СтройПрактиком" переговорили - они сказали, не тронем ваш Урчин, и теперь вырубают все, что вокруг деревни".

Михаил Киршин ответил так:

- Все вырубается и местным ничего не достается - почему? Потому что люди выходят на конкурс и выигрывают аренду, за эту аренду платят государству - кто два, кто один миллион, кто четыре. Местное население обращалось у нас неоднократно - ну, отдайте хоть ветровал, ну, хоть какую-то часть под местное население, я как депутат не раз участвовал в этом. А частник говорит - вот смотрите, у меня такой фонд, такая расчетная лесосека, я плачу три миллиона в год, я по закону никому ничего не обязан. Тогда местное население обращается в лесхоз - ну, тогда дайте и нам, у нас пенсионеры, у нас то-се. Государство говорит - вот неарендованные территории, пожалуйста, под местное население мы можем отдать, а все самое лучшее - в аренде. За что попало арендаторы же не станут деньги платить. Им отводили все самое лучшее, самое близкое, с дорогами, и теперь это принадлежит людям с Краснодара, Москвы... А представьте, мы бы жили в Краснодаре, а тут у нас была бы аренда. Мы же тут жить никогда не будем... Когда у тебя тут аренда и ты тут живешь, ты думаешь - а что люди скажут? У тебя отношение другое. А когда живешь в другом месте - ты деньги зарабатываешь...

Погоня за "Камазами"

Далее выступил Сергей Растворов. Он также обратил внимание на механизм совместных проверок, отметив, что сигналы нужно каким-то образом проверять или уточнять: "Если информация поступает в зимнее время, до лесосеки еще нужно сделать дорогу, происходит промораживание зимников, на это требуется время... По поводу законной - незаконной рубки - на двух лесосеках, где мы были, дорога была просто идеальная, туда можно было доехать на легковой машине... говорят, что не ездят охотники на машинах - современные, неважно, местные или нет, ездят, никуда не денешься, технологический век. Мы убедились - местные охотники там были, на своем транспорте (внедорожнике). Ну, это маленькая ремарка. Когда сигнал поступил - мне Сергей Самсоненко на телефоне показал, там не было конкретики, было написано: гора Чебор, со стороны Ускуча. Но где Чебор, где Ускуч, и где лесосека... казенный бензин, 40 километров мы в один конец отмотали, протряслись и результата не получили. Это опыт, практика, но очень сложно будет об этом отчитаться. То, что сигнал не подтвердился - это замечательно, мы выехали на место, отреагировали, - действительно, мелкие нарушения были - складирование порубочных остатков, еще что-то. Но нужно понимать, что наши возможности заготовки древесины сегодня ограничены, это не равнинные условия, и поэтому лесозаготовитель, неважно, заготавливает ли он древесину по подрядам или это коммерческая древесина, - он в любом случае заинтересован, чтоб попенная плата, которая им уплачена, должна возместиться. Соответствующие протоколы по этим лесосекам составлены.

Что касается полномочий... В лесу мы машину можем остановить - ну, как остановить, поставить машину "на растерзание" "Камазу", но все же зависит от адекватности человека, ведущего транспортное средство. Там мы можем остановить и проверить документы, пока он движется. Когда он только выехал на трассу федерального, регионального, местного значения - у нас полномочий нету по остановке машины. Кто может остановить? Сотрудники МВД, ГИБДД... мы обнаружили два лесовоза, двигающегося по федеральной трассе со стороны Турочакского района в сторону Чойского района. Слава богу, сейчас есть телефонная связь - было дано поручение лесничим связаться с сотрудниками МВД и ГАИ. Это была пятница, наш выезд был запланирован, но это нужно делать от начала до конца. В итоге наш лесничий вышел на МВД, связался с ДПС, и ему было сказано, что машина ДПС находится на выезде в Горно-Алтайске, а МВД не имеет полномочий по остановке "Камаза". Нами в дальнейшем было принято решение - мы эти "Камазы" сопроводили, обогнали, слава богу, нам на развилке у Бирюли попалась машина сотрудников ДПС, быстро переговорили, они остановили машины, мы проверили документы. С документами был вопрос, их изъяли, но самое интересное - машины пошли дальше без документов, сотрудники ДПС их больше не останавливали".

- И куда они пошли? - поинтересовалась Ирина Таштандинова.

- Я же вам говорю - мы не можем отследить, куда они идут, - ответил Растворов, - все вопросы в этом ракурсе - по заготовке древесины гражданам, по строительству и так далее - к минприроды. Но у нас есть много учреждений, у которых более широкие полномочия. Что же до помощи в заготовке древесины бабушкам-дедушкам и прочим социально незащищенным слоям населения - ну, есть же муниципалитет, район, эти вопросы там тоже надо как-то освещать... Относительно дорог - когда смыло мосты, был паводок, кто восстанавливал? Граждане не восстанавливали, уж поверьте, восстанавливали арендаторы. Они заинтересованы поддерживать дорогу в надлежащем состоянии. У нас есть граждане, которые занимались в эту осень орехом, урожай был хороший, и уж поверьте, за 40-50 километров вывезти орех на лошади, или грибы, или ягоды - ну, это же смешно в нынешней обстановке...

Уже четыре года леса в аренду не сдают

Говоря о вопросе рубки древесины вблизи населенных пунктов, Сергей Растворов отметил - она есть, законность или незаконность можно подтвердить или опровергнуть, нормативы есть, но нужно понимать, что 44 процента земель Республики Алтай - это земли лесного фонда, остальные - земли иных категорий. По рубке - стоит разобраться, на какой категории земель она идет: "Прецеденты рубки древесины на иных категориях, в том числе кедровых насаждений, есть в Чойском районе и Турочакском. Вы все об этом знаете и неоднозначно наше руководство об этом говорило, просьба - в этом направлении сработать и отреагировать... Бороться надо, а то сегодня по Тондошенскому бору борьба идет между двумя учреждениями - минприроды и природоохранная прокуратура. Остальные либо занимают позицию в стороне и не отсвечивают - я говорю как есть - либо занимают позиции наблюдателей. Так что прошу откликнуться в том числе по Чойскому району. Вдобавок, мы разговаривали с Александром Александровичем по Чое, потом более детально с ним обсудите (обращаясь к Зинаиде Танышевне, - прим. ред.)".

- Можно ли аренду вблизи населенных пунктов не давать? - спросил Николай Коровинский.

- Есть Земельный кодекс, есть генплан, и в первую очередь надо разобраться, на какой категории земель произрастает древесина, которая рубится, а во-вторых, что греха таить, четыре года минприроды РА для заготовки древесины участки не предоставляет. Вы можете посмотреть документы и убедиться, все долгосрочные договоры аренды для заготовки древесины заключены в то время.

Как отметил Растворов, основная масса таких договоров заключена до введения в действие Лесного кодекса, с 2009 по 2011 год. Больше всего арендаторов (28) в Турочакском районе, в Чойском - 10, в Майминском - 3,заготовки древесины в других районах нет.

- Совхозов нет, колхозов нет, жить чем-то надо, остается лес, и им всегда жил человек, и нужно понимать, что коэффициент, применяемый для субъектов малого и среднего бизнеса, в разы выше, в среднем, в четыре - пять раз, то есть, есть попенная плата, этот коэффициент повышается, - продолжил Сергей Растворов, - а та часть, которая выше, она уходит в бюджет субъекта, и эти средства законодатель изначально планировал как возмещение в орган власти для работ по защите, охране и восстановлению лесов. То есть, просто деньги никуда не уходят. У нас как получается - срубил гражданин 100 кубометров, лесосеку очистил, сдал и ушел. Все, никто там лесовосстановлением не занимается. Чойские и турочакские жители говорят - искусственное восстановление не надо, невозможно... Но уж поверьте, есть лесосеки, у которых восстановление начинается только путем заращивания и так далее через 5-10 лет, а это территория пожароопасная. На сегодня гражданин, воспользовавшийся своим правом, никакой обязанности и ответственности не несет.

- Согласно законодательству, коренным выдается бесплатно 100 кубов леса. Почему тогда они платят попенную плату? - задала вопрос Ирина Таштандинова.

- Нет, гражданин может воспользоваться своим правом на получение 100 кубометров деловой древесины, он не платит попенную плату, он платит за услугу отвода. То есть, чтобы, грубо говоря, посчитать, какой объем древесины - деловая, дровяная и прочая - нужно произвести отвод. Он происходит на делянках до 3 га - а когда берут 100 кубометров, это меньше 3 га, с учетом даже самой низкой полноты, идет сплошной перечет древесины, и кто сталкивался с этой процедурой, она очень длительная, и одно дело - полевые работы, потом еще и камеральные, обработка получения данных.... я могу заверить, что КМН платят за отвод.

О нормативах и пилорамах

- Вы сказали, что 44 процента земель - это лесной фонд, а кто контролирует лес в иных категориях назначения? Вы? - задала вопрос Зинаида Тырысова.

- Нет, нам переданы полномочия по землям лесного фонда, федеральной собственности, что касается лесных насаждений на других категориях земель, есть поручение муниципалитетам и главам из Рослесхоза о приведении документа в соответствие, если есть на территории лесные насаждения, то в первую очередь, должно проводиться лесоустройство собственниками земельного участка. И прокуратура, я думаю, в этом направлении сейчас будет работать... Так вот, должно проводиться лесоустройство, разрабатываться лесной план, сельскохозяйственные регламенты, должно создаваться учреждение, которое будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов - то есть, по сути, маленькие лесхозы на территории муниципалитета. И уж поверьте, муниципалитеты этому не обрадовались.

Руководитель "Сакрального Алтая" попросила начальник отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра минприроды РА рассказать общественникам о нормативах рубки древесины.

- Что касается рубок лесных насаждений, в том числе рубок спелых и перестойных лесных насаждений, они проводятся в соответствии с Лесным кодексом РФ (ст.23) и правилами заготовки древесины, утвержденных приказом минприроды России от 13 сентября 2016 года за номером 474, - говорил Растворов. - Рубки ухода за лесом проводятся в соответствии с правилами по уходу за лесами, утвержденными приказом минприроды РФ от 16.07.2007 года, №185. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением правительства РФ от 29.06.2007 года, №414, расчетная лесосека на территории Республики Алтай установлена лесным планом и лесохозяйственными регламентами. Насчет целевого использования строительного леса индивидуальными застройщиками за 2016 год - в соответствии с законом РА от 30.11.2007 года, №73-РЗ "О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай" граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Законом установлены нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд: 100 кубометров - для строительства, 30 - для реконструкции и 20 кубометров - для отопления. В соответствии с частью 4.1 статьи 30 Лесного кодекса РФ, древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. На это хочу обратить особое внимание. Данный закон вступил в силу с 1 февраля 2014 года. Таким образом, продажа, мена, дарение или сделки с древесиной, заготовленной для собственных нужд, с 1 января 2014 года являются недействительными. В соответствии с нормами гражданского законодательства, данная норма распространяется на все договоры купли-продажи лесных насаждений, на основании которых граждане заготавливают древесину для собственных нужд, в том числе в отношении древесины, заготовленной до 1 февраля 2014 года. Об этом есть разъяснение письма Рослесхоза от 23.01.2014 года. В рамках межведомственного взаимодействия для подтверждения целевого использования древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в целях индивидуального жилищного строительства или реконструкции жилого помещения проработаны и прорабатываются в дальнейшем между муниципальными образованиями предоставления сведений о гражданах, использующих / не использующих древесину по ее целевому назначению в период с 2014 по 2015 годы.... Гослесинспекторами совместно с сотрудниками полиции, представителями муниципальных образований и сельских поселений проведено 534 мероприятия, где обследовано 534 участка, в результате выявлено 78 случаев отсутствия древесины и признаков строительства, то есть, участок полностью голый. Проводится выяснение всех обстоятельств дел, имеются случаи привлечения граждан к административной ответственности по факту нарушения условий договора. В связи с отчуждением древесины в 2017 году составлено 10 протоколов. В настоящее время проводятся проверки и решается вопрос о привлечении трех граждан к уголовной ответственности по факту мошенничества. Для собственных нужд гражданами в 2016 году заключено 7 272 договора, если посчитать - здесь не только 100, 30 и 20 кубометров, - по результатам заключения договоров купли-продажи с установленным объемом ликвидной древесины 389 тысяч кубометров для граждан за 2016 год. Это цифра немаленькая. В целом, за последние три-пять лет граждане республики готовят более 60 процентов от фактически заготовленной древесины. Но новых поселков с новыми домами, увы, мы не видим, и мошенничества происходят не со стороны арендаторов, юрлиц, а со стороны физлиц. Это наши с вами соседи, может быть, родственники, знакомые... В 2016 году в целях обеспечения контроля за транспортировкой древесины без надлежащего оформления сопроводительного документа проведено 288 рейдовых мероприятий, в 2017 году - пока 26 мероприятий. На февраль 2017 года минприроды РА запланировано проведение межведомственного совещания по вопросу проверки 364 пунктов хранения и переработки древесины с участием органов прокуратуры, налоговиков, полиции, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, миграционной службы. Речь идет о пилорамах. У нас на сегодня они сосредоточены в населенных пунктах, потому что там есть дороги и электричество. Документальная проверка показала, что более 70 процентов пилорам - у физических лиц. Это работа втемную, это скупка этих ста кубометров, о которых мы говорили, неуплата налогов, граждане работают на них за какую-то сумму... теневой бизнес, по сути. Сейчас в Турочакском районном суде находится на рассмотрении иски минприроды РА о прекращении массовой рубки лесных насаждений на землях лесного фонда, имеющих наложение на земли сельхозназначения, в районе села Тондошка Турочакского района и в районе села Салганда Чойского района.

"Моя позиция жесткая..."

Отвечая на вопрос Зинаиды Тырысовой о льготных нормативах (для многодетных, инвалидов и пр.)при выделении лесоделян физическим лицам на легкодоступных участках, Сергей Растворов отметил, что льгота заключается именно в оплате древесины. Что же касается заготовки - надо понимать, что лесосечный фонд вблизи сети дорог уже истощен, нет лесоустройства, сама эта процедура очень дорогая, это миллиардные вложения, и учитывая, что субъект наш высокодотационный, скорее всего, в ближайший год это будет неприемлемо: "Есть в лесничествах заявки, поступающие от граждан, они рассматриваются и выносится решение согласно отведенных лесосек.. Когда заходит субъект малого или среднего бизнеса или сельхозтоваропроизводитель, у него побольше возможностей, есть техника и оборотные средства, и лесники на местах вынуждены приспосабливаться - заходят в тот массив, где после разработки этой лесосеки появляется возможность разработки лесосек для граждан".

Зинаида Танышевна заявила: "Моя позиция по данному вопросу жесткая и конкретная: если ты взял лес для строительства бани, дома - будь добр, это делай. Если стройматериал получил, а бани-дома нет, человека надо наказывать. Но прежде чем принять жесткие меры, всегда надо учитывать условия, при которых человек лесом владеет. В частном порядке ко мне обратилось много лиц - им дали лесоделяны в труднодоступном месте, а у них нет техники, чтобы лес оттуда вывезти... Я бы хотела, чтобы до людей в селах дошло - во многих селах сложилась ситуация, когда одни и те же лица получают лесобилеты из года в год, являются физическими владельцами теневой пилорамы, и они день и ночь вывозят лес из Республики Алтай. Наша организация глубоко занимается этим вопросом, поэтому если где-то такое происходит - а есть определенный круг лиц, которым, как говорится, включен зеленый свет, в отличие от пенсионеров или молодых семей, которые долго не могут получить лес и их заявления потом аннулируются - обращайтесь в нашу организацию. Мы будем этим заниматься. Хотелось бы еще отметить - в Республике Алтай 123 официально зарегистрированных пилорамы, документальная проверка минприроды показала, что их больше. Я сделала выборку: село с плотностью населения 600 человек - 8 пилорам, плотность 800 человек - 9 пилорам... Идет огромный ущерб лесу, и когда людей из незащищенных категорий просят написать заявление на 30 кубометров, вроде как на ремонт или что-то, а потом я тебе фанфурик, а ты мне свой лес... Этим нужно капитально заниматься. И зачем населению в 600 человек 8 пилорам? Кто дает разрешение на это?"

- Наши полномочия - чисто на землях гослесфонда, - ответил Сергей Растворов, - если речь о муниципальных землях - есть местные муниципалитеты, они предоставляют участки в пользование для физических, юридических лиц. Пилорамы - это не мы.

Список официально зарегистрированных пилорам мог получить любой присутствующий на мероприятии "Сакрального Алтая". Список планируется опубликовать, чтобы выявить теневые пилирамы через население.

Кольцо будет сжиматься

Елена Чевалкова поинтересовалась в связи с этим - в чьих полномочиях решать, кому давать лес отводить, местным или пришлым арендаторам?

- С 2007 года сданы господином Тереховым огромные участки в Чойском и Турочакском районах в аренду, - напомнила Зинаида Танышевна, - а минприроды последние четыре года расторгает эти договоры. Вот сидит начальник Артыбашского лесничества. У него просят на дрова, а у него нет. И предприниматель говорит - а я аренду плачу, почему должен что-то кому-то давать? Поэтому вопрос стоит о том, что нужно пересматривать договоры аренды. Большая часть земли должна быть у лесного фонда. ("Тогда местному населению будет лучше", - подтвердил Михаил Киршин). Некоторые ведь заключены до 2057 года. Это кольцо будет все больше сжиматься вокруг местного населения... Наша позиция по сохранению экологии и природных ресурсов сегодня стоит на букве закона, но закон должен защищать особенность земли и традиции коренного народа. По нашим традициям не допускалась, на уровне табу была рубка растущего леса. Алтай - священное место, и если ты у природы возьмешь больше, чем тебе полагается в это время, она тебя накажет бумерангом. Традиционнае природопользование и особенность земли Алтая сегодня должны быть закреплены региональными законами.

Краткий экскурс в понятие ООПТ

Небольшую самопрезентацию (исключительно из-за ограниченности во времени) провел директор БУ РА "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Михаил Савенко. Он отметил, что "для сохранения традиций нашей сакральной республики как раз и существуют особо охраняемые природные территории, та самая буква закона, о которой мы говорим". По его словам. 25 процентов площади республики составляют ООПТ, делящиеся на территории федерального значения (заповедники Алтайский и Катунский, Национальный парк "Сайлюгемский") и регионального значения. Последние занимают 1 млн 280 тысяч га, включают в себя 43 памятника природы, четыре природных парка ("Зона покоя "Укок", "Белуха", "Уч-Энмек", "Ак Чолушпа") и два заказника ("Сумультинский, "Шавлинский"). Эти места наиболее посещаемы туристами из других регионов и стран. Для объединения и более эффективной охраны в 2016 году была создана Дирекция особо охраняемых природных территорий общей площадью 1,240 млн га. Михаил Савенко является главой данной организации с середины января 2017 года, а руководители перечисленных природных парков являются начальниками отделов:

- Особенность региональных ООПТ в том, что здесь земли не выведены в какую-то особую собственность и остаются во владении тех структур, за которыми они закреплены, будь то земельные паи колхозов или деревень, земли сельхозназначения... Это важно, поскольку многие вопросы приходится согласовывать именно по месту нахождения этих земельных паев. В настоящее время начата работа по разграничиванию территорий. Поскольку у нас ограниченный штат и не такое денежной содержание, как у федеральных структур, инспекторский корпус ограничен, приходится самим выезжать инспектировать территорию. Недавно переданы в налоговую документы по передаче памятников природы под нашу юрисдикцию, что увеличивает нам нагрузку, и мы заинтересованы во взаимодействии с общественными организациями, с волонтерами, сопредельными ведомственными структурами. Готовятся многосторонние соглашения с ООПТ федерального подчинения и рядом общественных организаций, создание межведомственной инспекционной бригады, которая будет проводить совместные рейды по территории. С вашей организацией мы также готовы заключить соглашение. Одно из важных направлений - это разработка экологических маршрутов, а также туристических маршрутов эколого-этнографического направления. Мы заинтересованы в том, сакральные места были представлены в каталоге, обозначена привязка их, какие из них совпадают с памятниками природы... Планируется еще создание ООПТ, например, возле Телецкого озера, и если это будет сделано, то нам не обойтись без общественных организаций... Хотелось бы надеяться на дальнейшее сотрудничество.

Учитывая, что разговор был ограничен временными рамками, Анатолий Мачиешан поднял вопросы о лесах высокой природной ценности и о борьбе с "наскальной живописью" туристов, Елена Чевалкова - вопрос о порядке работы с памятниками природы, Анастасия Тодожокова - вопрос создания территорий традиционного природопользования (ТТПП).

Коротко выступили Людмила Варванец и Сергей Макогон, выразив уверенность в дальнейшем сотрудничестве с "Сакральным Алтаем". Зинаида Тырысова, закрывая мероприятие, отметила, что планируется провести 3 марта круглый стол "Сохранение сакральных, особо охраняемых природных объектов и развитие этнографического туризма в Республике Алтай". Его организатором выступает РОЭО РА "Сакральный Алтай", планируется участие представителей республиканских министерств, Госсобрания - Эл Курултай РА, ГАГУ, общественников. "Листок" расскажет об этом с следующих номерах.

Инна Жулаева