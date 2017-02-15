Как фермеров душит местная власть

Абсурдная ситуация, когда люди всю жизнь живут в одном селе, держат хозяйство и не могут получить участок под покос, либо после многолетнего пользования его отбирают и отдают другим, в нашей республике складывается не так уж редко. В последнее время, например, по этой проблеме к нам обращались читатели из Онгудайского и Майминского районов. Дело осложняется, как правило, тем, что у людей обычно нет никаких документов, а есть многолетняя практика использования покоса, который глава села волевым решением вдруг может отобрать.

Президент России на словах активно поддерживает появление и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, особенно в свете западных санкций, и власть на местах, по логике, должна следовать этому курсу, однако на деле получается совсем не так. Пример - крестьянско-фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота, которое Андрей Каральников открыл и зарегистрировал еще в ноябре 2014 года, но до сих пор не может добиться выделения земли под покосы. И это при том, что возле Карасука (Кызыл-Озекское сельское поселение Майминского района) их предостаточно.

"Если мы будем молчать и терпеть, то ничего не добьемся!"

Мы беседуем с Игорем Егоровичем Каральниковым, отцом Андрея, который активно поддерживает молодого фермера в этом нелегком деле. Именно он привил ему любовь и умение к крестьянскому труду и теперь помогает добиться поддержки от властей. Однако, как выяснилось, получить ее очень сложно.

"Куда мы только ни обращались, - в Майминскую районную, в Кызыл-Озекскую сельскую администрацию; были на приеме у представителя Президента РФ Завьялова; у Татьяны Гигель, которая представляет РА в Совете Федерации; были у министра сельского хозяйства (сперва у Земирова, потом у Безрученкова); у Манышева, председателя Комитета по аграрной политике Госсобрания, были и у Ромашкина. Да везде были! 9 мая 2015 года, когда мы побывали на приеме у представителя Президента, через некоторое время нам сообщили, что по нашему вопросу нас примет глава РА Бердников. Но когда мы приехали в этот день, нас почему-то из списков убрали и не приняли, и сколько мы ни добивались, чтобы к нему попасть, так и не смогли. Но если будем молчать и терпеть, то никогда ничего не добъемся!"

В хозяйстве работает вся семья Игоря Егоровича, сам Андрей пока не имеет своей семьи - считает, что нужно сначала встать на ноги. В хозяйстве 18 голов крупного рогатого скота и есть силы и желание увеличить стадо, но все упирается в покос.

"Где это видано, чтобы фермер - и закупал сено? - возмущаются Игорь и Андрей. - Почему нашими полями пользуется кто-то другой, а не мы, местные жители? В Карасуке большинство жителей держат хозяйство. И это проблема не только наша как фермеров, большинство жителей у нас в Карасуке держат по 1-2 коровы, и раньше у них были небольшие площади под покос, но теперь они остались без земли, и всем приходится сено покупать".

Действительно, сенокосные угодья сначала вроде бы по суду были отданы селу Карым, потом Урлу-Аспаку, потом вроде бы администрация Кызыл-Озека отсудила эти поля, но… В прошлом году они были отданы какому-то фермеру из Черги Шебалинского района, и в прошлом году все скашивала Черга. На каком основании глава Кызыл-Озека Половинкин отдал Черге разрешение на косьбу сенокосных угодий - этого не могут понять не только фермеры Каральниковы, но и все жители Карасука.

Сенокосные угодья находятся между Карасуком и Куташем, площадь их очень большая, а им нужно-то всего около 50 Га. "Для того, чтобы было два участка, чтобы подсеивать траву и давать отдохнуть земле. В том году косила Черга, нынче не знаем, кто будет… Почему в Майме люди хорошо живут, а про нас забыли? Почему мы считаем, что в Майме хорошо? Там проще с покосами, там земли ОПХ "Чуйское" раздал людям, не каким-то другим районам, насколько мы знаем, а своим, местным, кто хочет работать. По крайней мере, по разговорам так, а у нас все по-другому…".

Вообще, вопросы о выделении земли под покос решаются обращением в сельскую администрацию. Обращения такие со стороны фермера были неоднократно, и устные, и письменное. Передо мной лежит ответ сельской администрации Кызыл-Озекского поселения, датированный еще августом 2015 года. "В соответствии с Земельным кодексом РФ изготовление схемы расположения земельного участка осуществляется гражданином, заинтересованным в образовании земельного участка. Без предоставления схемы земельного участка администрация не может выделить вам землю для сенокошения",- говорится в нем. "Что за абсурд! - возмущаются фермеры Каральниковы. - Как мы можем сделать схему земельного участка, если нам его не предоставили? Если мы не знаем, где он! Ведь должна быть предварительная договоренность, администрация выделит землю, мы сделаем съемку и предоставим все документы. Иначе на каком основании будем делать съемку? Мы Половинкину предлагали определиться с участком, но он тогда ответил, что раньше косила Черга, а теперь обратно Карым все земли отсудил, поэтому земель нет".

"Телят меняем на сено, чтобы выживать"

На прошлой неделе Каральниковы в очередной раз побывали в Майминской сельской администрации, решив все-таки добиться четкого ответа, почему они никак не могут получить покос. Специалист отдела землеустроения Анастасия Викторовна посмотрела схемы и сказала им, что землю Половинкин отдал фермеру из Черги, причем пять участков в одни руки (в редакции имеется диктофонная запись, сделанная во время этого разговора).

Тогда они отправились к прокурору Майминского района и написали заявление следующего содержания. "Прокурору

Майминского района Сторчак Н.В. от Каральникова И.Е. Прошу рассмотреть мое обращение. В ноябре 2014 года мой сын открыл крестьянско-фермерское хозяйство. Стали обращаться к главе Кызыл-Озекского сельского поселения Половинкину А.В. в устной форме о предоставлении нам сенокосных угодий. Сперва нам обещали помочь, но все оставалось без изменений. На письменный запрос нам дали ответ, что отсутствует схема земельного участка, но как мы можем предоставить схему, если у нас нет земли? Самовольно захватывать землю нам не хочется, так как это может закончиться уголовным делом.

Мы неоднократно обращались в Майминскую администрацию и лично к Понпе Евгению Алексеевичу, результатов нет. В конце 2016 года Половинкин на мой вопрос сказал, что поля отсудил Карым и земли нет, но из обращения в Майминскую администрацию выяснилось, что они выделены фермеру из Черги Шебалинского района. Только причем здесь Шебалинский район? Мы голосовали за Половинкина и Понпу и думали, что эти люди будут защищать наши интересы. Вот и приходится покупать сено в больших объемах, менять телят на сено, так как сокращать поголовье не хочется.

Президент России В.В. Путин дал указание помогать фермерам, а не душить их. Происходит ущемление наших прав. Мы хотим работать, спокойно разводить скот, работать на земле, но нам этого не позволяют делать. Надеемся, что вы рассмотрите нашу жалобу и вопрос будет решен правильно и честно". 10 февраля 2017 г.

Особенно резанула Игоря Егоровича такая фраза главы села Половинкина в личном разговоре: "Я же не могу кому попало земли давать, мне нужен инвестор". Получается, местные жители, избиратели, люди, живущие на этой земле многие годы - "кто попало"…

На вопрос о том, как же выживает фермерское хозяйство в таких жестких условиях, Андрей и Игорь рассказывают, что сено приходится покупать, и от хозяйства пока больше убытка, чем прибыли. "Телят и быков меняем на сено, чтобы выживать. Мы не можем встать на ноги, мы в минусе, но есть желание этим заниматься, есть желание работать, если бы только была поддержка со стороны администрации. Если 1-2 коровы, еще как-то можно вывернуться, а у нас восемь дойных коров, всего поголовье 18, а сейчас пойдет отел, прибавится еще 10, это 28 голов. И как нам быть? У нас на сегодняшний день такое положение, что мы утром раздали корм и остался один тюк сена. А финансов, чтобы купить 250 тюков, у нас нет".

Интересен и такой факт. В советские времена на територии Карасука был совхоз "Бирюлинский" с помещениями для ферм, в хорошие времена там было до 400 голов скота. Когда совхоз развалился, его земли почему-то отошли Карыму (это на довольно отдаленном расстоянии, возле Усть-Мунов). Новые хозяева разобрали эти фермы, сняли плиты и продали их, остальное осталось и начало разваливаться. Как раз в это время Каральниковы зарегистрировали КФХ. Они поехали к Половинкину и эти стены, которые остались, попросили отдать им - мол, отремонтируем и будем разводить скот. Он ответил, что это, мол, не наша компетенция. Тогда фермеры поехали в Карым, "но директор ОАО "Карым" дал нам понять, что просто так ничего не отдается".

«Там еще был склад, его тоже мы могли бы отремонтировать и сделать пункт по приему и переработке молока - не за год и не за два, но мы бы сделали это потихоньку. Можно было бы и с мясом что-то делать… Но это все не нужно никому. Хотя как: не нужно власти, а людям нужно. Ведь у нас как - работы нет, колба, орех - это все. Как выживать?»

В результате строения так и остались бесхозными и развалились.

9 февраля в Карасуке прошел плановый сход села, на котором присутствовало около 60 человек (из 283 жителей). Глава района на него не приехал, присутствовал один из заместителей, не было и главы Кызыл-Озека Андрея Половинкина, так что в присутствии большого количества людей прямо задать вопрос насчет покосов не получилось. "Он знал о нашем намерении обратиться в прокуратуру по поводу покосов и все высказать на сходе, может, поэтому не появился".

Тема схода была "Проблемы села", и сразу стало ясно, что главной проблемой являются именно покосы (аудиозапись схода села имеется в редакции).

Представители администрации пытались затянуть обсуждение таких вопросов как оценка работы медиков, ветеринарной службы и т.п., чтобы свести к минимуму время обсуждения более животрепещущих тем (тем более что сход в Карасуке начался в три часа, а на пять часов уже был назначен сход в Сайдысе), однако жители этого сделать не дали. О покосах говорили многие, например, Геннадий Алтарыков: у него забрали два небольших участка и оставили без покоса, а он держит две коровы. Если бы не раздали участки посторонним, можно было бы раздать покосы всему населению Карасука, тем, кто держит хозяйство, говорили люди. Только вот местная власть никак не может их услышать, как будто находится на другой планете, а не на этой же родной земле…

А может, причина в другом? Ходят слухи (непроверенные, но если прокуратура заинтересуется, редакция готова предоставить контакты этих источников), что Половинкин получил от того самого фермера из Черги за свою услугу два пресса и две сенокосилки для себя лично. То есть распорядился землей поселения в своих собственных интересах. А своим землякам предлагает покупать сено по 800 рублей за тюк.

Жители Карасука даже - страшно сказать! - считают, что не обошлось здесь без главы района. Не мог Кызыл-Озек отдать землю без согласования с ним. А потом специалист Майминской администрации говорит Каральниковым, так сказать, "на голубом глазу": "Евгений Алексеевич дал указание помочь, но помочь мы не можем - Половинкин все земли раздал…"

"Когда тебя давит местная власть - это хуже санкций"

В общем, фермер Каральников прошел все возможные инстанции и чуть не дошел до Кремля, чтобы… получить в своем родном селе участок под сенокос. Большое впечатление произвела встреча с представителем Президента Завьяловым.

"Завьялов знаете что сказал, когда мы к нему пришли и стали говорить что, мол, надо фермерам помогать? Он говорит: "У вас и так люди не хотят скот держать, не хотят работать, пьют". Мы отвечаем: "А вы думаете, почему люди избавляются от скота? Потому что невыгодно его становится держать, сено покупать. Не знаем, как нас надолго хватит". Он знаете какой совет дал? "Вы избавьтесь от скота, заготовьте сено, а потом уже разводите". "Вы понимаете, что вы сказали? Кому это сено будет нужно, мы, что ли, его будем есть?" Обратились мы к нему, похоже, впустую - ничего он не станет для нас делать и добиваться".

21 мая 2015 года у Каральниковых по их обращениям была запланирована встреча в администрации Президента в Москве, но их вызвали и посоветовали не ехать - мол, у нас здесь свой представитель Президента, и он вас примет здесь, зачем деньги тратить. Они и подумали, лучше на эти деньги купить сено, и не поехали. Вот такой у нас представитель Президента... А может, какой Президент, такой и представитель?

Ну хорошо, президент президентом, а почему они голосовали за Половинкина? Фермеры отвечают, что до него был Зиновьев, тот вообще ничего не делал, а Половинкин на первых порах хорошо работал, уделял внимание Карасуку, приезжал, беседовал с жителями. Мало того - депутат местного поселения в 2014 году предложила составить обращение на имя Бердникова и представителя Президента, чтобы фермерскому хозяйству помогли с техникой и те самые разваленные фермы отдали им. Люди верили, что все у них получится, под бумагой с просьбой помочь главе КФХ Каральникову подписались 90 жителей и даже… сам глава Кызыл-Озека Андрей Половинкин. "Он подписался и сам же нас кинул с полями, они были в его ведении, он мог нам отдать и не отдал", - удивляются фермеры.

"Я бы смог раскрутиться, желание есть, главное, чтобы помогли с полями, - говорит Андрей Каральников. - Работы этой мы не боимся, к этой работе душа лежит, если бы не лежала даже бораться бы не стоило".

"Кто-то терпит эти унижения, а я устал, - сказал в заключение нашего разговора Игорь Каральников. - Унижать себя я не позволю - это нарушение прав, мы лишнего ничего не требуем, приоритет на землю за нами, за местными людьми. У меня порой складывается впечатление, что у нас хотят закрыть все и ликвидировать село. Стоял же одно время вопрос закрыть школу. Людям не на что жить. Есть те, кто пьет, но если бы была возможность работать, не было бы времени пить. А мы встаем в 5 утра, идем доить, работаем всей семьей. И знаете что? Нам не страшны никакие западные санкции, страшно другое. По поводу санкций мы сделали такой вывод: нам они что есть, что нет - мы не стали от этого хуже питаться, хуже жить. А вот когда тебя давит местная власть, вот это хуже санкций. Раньше мы еще доверяли ЕР, а в том году уже за нее не голосовали, и правильно делали. Президент говорит одно, а у нас творится совсем другое".



Александра СТРОГОНОВА