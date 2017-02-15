Комментарий Антикоррупционного комитета по вопросу принадлежности упавшего вертолета

С первых же минут после того, как стало известно о катастрофе вертолета «Робинсон-R66», на борту которого находился Анатолий Банных, более известный жителям Республики Алтай как Толибан, начались попытки внести недостоверные данные о составе пассажиров вертолета, так, широко распространилась информация о детях Анатолия Банных, якобы находившихся с ним вместе на борту вертолета. Так же и представители ООО «Алтайавиа», на вертодроме которого базировалось данное воздушное судно, начали отрицать принадлежность этого вертолета своей компании. Кому же на самом деле принадлежит вертолет «Робинсон», навернувшийся над Телецким озером?

ООО «Алтайавиа», директором которой является Владимир Кутепов, принадлежит ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК), владельцами которой на паритетных началах являются Сергей Портнягин и Сергей Розбах – бизнес-партнеры, а Розбах еще и сводный брат Анатолия Банных, именно он участвовал в спасательной экспедиции после крушения вертолета МИ-171 в 2009 году на горе Черная в Кош-Агачском районе. Компании «Алтайавиа» принадлежит семь вертолетов различных марок, в прошлом году она получила лицензию авиаперевозчика, хотя осуществляла коммерческие авиаперевозки и ранее. Ассоциацию «Аэроклуб Алтай Авиа», которой якобы принадлежал упавший вертолет, возглавляет Виталий Ядрушкин, который, однако на сайте компании «Алтайавиа» числится одним из ее пилотов вертолетов. Среди учредителей этого аэроклуба числится Сергей Пищулин, бывший директор ООО «Алтайавиа», а ныне – директор национального парка «Сайлюгемский», при назначении на эту должность его не без оснований называли человеком Банных, который прикрывает браконьерские охоты своего покровителя. Еще одним учредителем «Аэроклуба Алтай Авиа» является Виктор Киндт, первого февраля этого года ставший директором ООО «Алтай Вилладж», зарегистрированного в Турочакском районе. По-видимому, это предприятие и является владельцем турбазы «Алтай Вилладж» на кордоне Самыш на Телецком озере. Владельцем компании «Алтай Вилладж» является все та же «Барнаульская сетевая компания», принадлежащая номинальным держателям имущества Толибана Портнягину и Розбаху.

Таким образом, можно смело утверждать, что реальным владельцем и турбазы «Алтай Вилладж» на кордоне Самыш, и вертолетной компании «Алтайавиа» и самого упавшего вертолета «Робинсон-R66» является и пропавший без вести Анатолий Банных.

Амыр АЙТАШЕВ