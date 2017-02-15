Учет численности снежного барса по заграничной методике уже стартовал

В России по инициативе и при поддержке WWF стартуют сплошные учеты снежного барса и сибирского горного козла – основного объекта питания редкого хищника. Специалисты опробуют новую методику исследования, которая позволит сэкономить средства и силы, пишет сайт Сайлюгемского нацпарка.

В этом году в единовременных сплошных учетах снежного барса и козерога в России примут участие самое большое количество организаций и специалистов за все годы исследования редкого хищника в нашей стране. Главная совместная задача – уточнение численности ирбиса и объектов его питания, оценка состояния основных группировок снежного барса в России: в долине реки Аргут, на хребтах Чихачева, Южно-Чуйский и Курайский на Алтае, на хребтах Тункинские гольцы, Мунку-Сардык, Большой Саян и Кропоткинский в Бурятии и на хребтах Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга, Танну-Ола, Хемчикский в Тыве.

Полевые исследования проводятся в рамках «Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации», разработанной при поддержке WWF и официально утвержденной в 2014 году.

Учеты стартовали 12 февраля на Алтае, чуть позже тувинские специалисты начнут работу на своей территории, а с середины февраля до марта работы пройдут в Бурятии. Итог учетов будет оглашен WWF в конце марта после сбора всех данных и анализа материала.

Республика Алтай в этом году по инициативе WWF выбрана модельной территорией для тестирования нового метода анализа полученных по результатам полевых исследований данных.

«Новая методика, названная Snow Leopard Grid, была разработана WWF вместе со специалистами Нью-Йоркского университета, – говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF. – Методика позволяет использовать компьютерное моделирование для анализа данных, собранных специалистами «в полях»: от уровня браконьерства до плотности и численности группировок. Это позволит уменьшить количество ошибок и неточностей, которые бывают в работе даже самых лучших экспертов».

«Несмотря на то, что я сам посвятил охране ирбиса уже более 10 лет, только в прошлом году нам удалось серьезно объединить усилия специалистов и охватить серьезную территорию, поработать по единой методике, – говорит Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского заповедника, эксперт WWF, один из лучших специалистов по сохранению ирбиса в России. – В этом году снова в каждом регионе в полевых работах будут задействованы государственные и общественные организации, а также местные жители и волонтеры».

«Перед началом учетов на Алтае на базе Сайлюгемского национального парка в с. Кош-Агач прошло установочное совещание, – говорит Денис Маликов, заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу окружающей среды Национального парка "Сайлюгемский". – Участники учетов уточнили и распределили маршруты, повторили основные подходы и принципы учетов – от тропления по следам и работы с автоматическими камерами до сбора экскрементов для анализа и т.д.»

По данным WWF, численность снежного барса в России в целом остается стабильной. Всего в нашей стране обитает около 50-70 особей, присутствие 35 из них подтверждено данными автоматических камер. Главными угрозами снежному барсу повсеместно остается браконьерство, в основном, с использованием проволочных петель, чаще устанавливаемых на кабаргу, а также снижение численности копытных – основной добычи ирбиса.