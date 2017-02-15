Спасатели обнаружили масляное пятно на поверхности Телецкого озера - предположительное место крушения

Вертолёт «Робинсон», который 12 февраля предположительно потерпел крушение и упал в Телецкое озеро пока не обнаружен. В поисках задействованы авиация, плавсредства и подводное спецоборудование, сообщает ГУ МЧС по РА. 14 февраля в зоне поисков работал телеуправляемый глубоководный аппарат Фалкон с помощью которого обследовано дно озера площадью 500 квадратных метров на глубинах до 250 метров.

Для аэровизуального обследования акватории было задействовано 3 воздушных судна, осмотрено 30 квадратных километров.

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда обследовали два километра береговой линии вверх от устья реки Кокши.

В район поисков доставлены шесть спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда с водолазным снаряжением. Они обследовали дно озера на участке 100 метров ниже устья реки Кокши. Поиски результатов не дали.

Вечером 14 февраля спасатели обнаружили неподалеку от берега масляное пятно. 15 февраля поиски будут сконцентрированы в этой области, следует из сообщения «Интерфакса».

Как пишет издание со ссылкой на собственный источник, на Телецком озере обнаружено предположительное место крушения вертолета Robinson. «На поверхности озера на незначительном удалении от берега обнаружено масляное пятно. Туда направлены поисково-спасательные группы», — сказал источник вечером 14 февраля.

Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила, однако, по заверению руководителя ГУ МЧС по Республике Алтай Игоря Букина, вертолет не погрузился в ил.