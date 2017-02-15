Более 20 иностранцев были выдворены из Республики Алтай на родину

В 2016 году за пределы Российской Федерации судебными приставами Республики Алтай фактически выдворено 23 иностранных гражданина, находящихся на территории региона нелегально.

Административное выдворение иностранных граждан происходило на основании судебных решений, вступивших в законную силу в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. В основном это граждане ближнего зарубежья: 10 граждан Узбекистана, 3 гражданина Таджикистана, 2 подданных Казахстана и по одному представителю Белоруссии, Израиля, Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Молдовы, КНР и одно лицо без гражданства. В сопровождении сотрудников службы судебных приставов они покинули территорию Российской Федерации, говорится на сайте ведомства.

Согласно законодательству, иностранцы, выдворенные за пределы России, на пять лет лишаются права въезда в страну. Все они проходят процедуру дактилоскопии — на случай, если им вдруг захочется снова нарушить закон и предпринять попытку пересечь границу РФ.

У ряда лиц отсутствовали документы, что не позволяло их выдворить незамедлительно, поэтому взаимодействовали с федеральной миграционной службой.

Напомним, что функции по исполнению постановлений судей о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации ФССП России исполняет с 1 января 2012 года. Всего за этот период судебными приставами из страны выдворены более 130 нарушителей миграционного законодательства.

Работа по исполнению судебных актов данной категории велась в тесном взаимодействии УФССП России по Республике Алтай с ОФМС России по Республике Алтай и Управлением Пограничной службой ФСБ России по Республике Алтай, а также другими заинтересованными органами государственной власти.