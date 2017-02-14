Иван Белеков выступил против установки православного креста в сакральном урочище

В ходе прошедшего на минувшей неделе заседания советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям в Правительстве Республики Алтай епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат внес предложение установить православный крест в урочище «Кур-Кечу», которое расположено близ устья реки Ильгумень в Онгудайском районе.

Депутат Государственной Думы Иван Белеков, принимавший участие в заседании, выступил против этой инициативы. Для местного населения «Кур-Кечу» является одним из сакральных символов Алтая, приводит его точку зрения сайт регионального отделения "Единой России".

«Я не понаслышке знаю, что значит урочище «Кур-кечу» для местного населения, так как я там родился и вырос. При всем моем уважении к православной культуре, считаю, что не может быть и речи об установлении поклонных крестов в сакральных местах Алтая. При встрече с Патриархом Кириллом мы это обсуждали», - выступил Иван Белеков.

Комплекс «Кур-Кечу» включает несколько сотен задернованных каменных курганов в диаметре от 2 до 40 м, а также оградки, ряды балбалов, каменные стелы. В комплекс входят разновременные памятники, они датируются раннескифским временем, пазырыкской эпохой и Средневековьем. Исследователи полагают, что есть также памятники эпохи бронзы и гунно-сарматского времени.