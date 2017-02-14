Обломки вертолета и останки погибших не обнаружены в предполагаемом месте катастрофы

13 февраля в лагерь спасателей прибыли дополнительные силы и средства, это десять спасателей Западно-сибирского регионального поисково-спасательного отряда, в том числе четыре водолаза и судно на воздушной подушке «Арго». Установлена и подготовлена к работе барокамера, четверо спасателей и глубоководный аппарат «ФАЛЬКОН» вертолетом МИ-8 МТВ доставлены в населенный пункт Яйлю, информирует ГУ МЧС по РА.

Проведено визуально аэрообследование предполагаемого места падения вертолета (28 кв.км), обследована кромка воды три километра выше и два километра ниже предполагаемого места падения, ничего не обнаружено.

Сегодня с наступлением светлого времени суток возобновлены поисковые работы, запланировано дальнейшее визуальное обследование акватории и береговой линии в районе кордона Кокши при помощи судна на воздушной подушке «Арго», а также обследование дна озера с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон» который установлен на теплоходе «Ярославец».

Сегодня в Горно-Алтайск прибыла группа межгосударственного авиационного комитета, его представители отправились в Турочакский район для осмотра места проведения поисков.

Общая группировка сил и средств задействованных на поисково-спасательные мероприятия составляет 197 человек, 36 единиц техники.

Напомним, 12 февраля в 20:20 по местному времени поступила информация о падении в озеро Телецкое в районе кордона Кокши вертолета «Робинсон», согласно полётному списку на борту находилось 5 человек.

Оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления в населенном пункте Яйлю развернула базовый лагерь, средства связи и управления. На кордоне Кокши работают спасатели Республики Алтай.