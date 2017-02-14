Традиционную ежемесячную ярмарку перенесли на воскресенье

В целях поддержки товаропроизводителей Республики Алтай, создания условий для реализации сельскохозяйственной продукции и стабилизации цен на основные продукты питания в Горно-Алтайске на центральной площади 19 февраля в 9.00 часов пройдет очередная республиканская ярмарка, сообщает сайт правительства РА.

На ярмарке будет представлена разнообразная продукция непосредственно от товаропроизводителей по ценам ниже рыночных: мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, сыры, масло сливочное, мед, а также другие товары, пользующиеся повышенным спросом населения.

Оптовые предприятия представят в широком ассортименте продукты питания социальной направленности. В ярмарке примут активное участие муниципальные образования республики, а также предприятия соседних регионов.