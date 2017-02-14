Республика Алтай отметилась на карте несанкционированных свалок ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта нанесли на интерактивную карту свалок первый объект в Республике Алтай. Информация о наличии стихийной свалки у подножья самой высокой горы в Сибири Белухи, расположенной в центре Евразии на границе России и Казахстана, поступила в региональное отделение ОНФ от учредителя фонда «Сделаем Белуху чистой» Константина Еланцева, говорится на сайте "Yodda".

«Чтобы ликвидировать свалку в труднодоступном горном месте, нужны подготовленные, физически крепкие люди – спортсмены, любители туризма, альпинисты. Республика Алтай – своеобразная Мекка для туристов и путешественников, поэтому проблемных мест с несанкционированными свалками у нас достаточно не только в горах», – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Алтай, член региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Майя Шурова.

По ее словам, в августе 2016 г. общественники совместно с представителями Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай провели очистку от мусора горы Бабырган. В Год экологии активисты ОНФ запланировали серию экологических акций по санитарной очистке берегов рек, озер, туристических троп, посадке деревьев.

Интерактивная карта свалок создана в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». На «Форуме Действий» ОНФ в 2016 г. президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон.

«Важной составляющей данного проекта является участие граждан в ликвидации небольших стихийных свалок, расположенных рядом с их населенными пунктами. В проведении таких акций крайне необходима помощь техникой и иным оборудованием со стороны органов власти. Все материалы, полученные в ходе реализации проекта ОНФ, лягут в основу создания интерактивной карты свалок, которая должна стать «настольной картой» для представителей власти и надзорных ведомств по работе с несанкционированными объектами размещения отходов», – добавила Майя Шурова.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» позволяет любому гражданину обратиться по принципу «одного окна» по поводу ликвидации незаконного объекта складирования отходов. Для этого необходимо указать координаты свалки или полигона, сопроводив их фото- или видеоматериалами, а также уточнить свою готовность лично принять участие в мероприятиях по ликвидации данного объекта.

Представители Народного фронта проведут рейды по указанным местам незаконного хранения отходов. Если информация подтвердится, общественники инициируют процесс по ликвидации стихийной свалки. Для этого будут направлены соответствующие запросы в органы власти и надзорные ведомства.