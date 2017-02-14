Ротация губернаторского корпуса может коснуться и Республики Алтай

Владимир Путин продолжил ротацию губернаторского корпуса. Приняв отставку теперь уже экс-губернатора Новгородской области Сергея Митина, президент назначил врио главы региона директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина.

С начала этого года Владимир Путин сменил уже трех губернаторов, пишут "Известия". Ранее врио главы субъектов были назначены в Адыгее, Бурятии и Пермском крае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами не исключил, что ротация будет продолжена, сообщив, что «в целом первую половину недели президент планирует посвятить вопросам различных регионов».

Отвечая на вопрос о том, не прослеживается ли практика назначения глав субъектов, не имевших ранее отношения к региону, Дмитрий Песков сказал: «Далеко не всегда и далеко не везде применяется практика «варягов», как вы их называете».

Глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что следующими субъектами, где высока вероятность смены руководителей, могут стать Республика Карелия и Рязанская область. Там, по словам эксперта, «вопрос об уходе глав регионов практически предрешен».

— Если брать регионы, где кончаются полномочия губернаторов, то у нас остались Томская, Саратовская области, республика Мордовия, а также Свердловская и Белгородская области. Следующая интрига возникает вокруг того, последует ли за этим досрочная замена губернаторов. Все вошли во вкус, и начинаются уже разные утечки о возможных перестановках, где фигурируют и Иваново, и Алтайский край, и Республика Алтай, и Приморский край, Новосибирская область. Вокруг 10–20 регионов по крайней мере возможна некая суета, — полагает эксперт.

По мнению политолога Евгения Минченко, ротация в губернаторском корпусе — своего рода тестирование новой команды.

— Это новое поколение руководителей (35–45 лет), которые, с одной стороны, еще молодые и энергичные, с другой стороны, уже опытные, практически все знакомы с Владимиром Путиным — многие работали с ним в то время, когда он возглавлял правительство, — отметил Евгений Минченко.