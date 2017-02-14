Архары и архаровцы

МЧС России приостановило до утра 14 февраля поисковую операцию на берегу Телецкого озера в Республике Алтай, где в воскресенье разбился вертолет американского производства "Робинсон R-66" с гостями из Москвы. Предполагаемым организатором полета и владельцем вертолета был Анатолий Банных, бывший вице-премьер республики, которого часто называют "серым кардиналом Алтая". 8 лет назад, в 2009 году, Банных выжил в катастрофе, унесшей жизнь представителя президента в Госдуме Александра Косопкина и еще шести человек, прилетевших на Алтай поохотиться на занесенных в Красную Книгу архаров. У местных жителей и экологов он давно известен как организатор незаконной браконьерской охоты по прозвищу Толибан.

Катастрофа 2009 года получила широкую огласку: речь шла не только о гибели высокопоставленного чиновника, но и о вопиющем нарушении природоохранного законодательства. Мало того, одним из погибших тогда оказался человек, в чьи обязанности входила защита убитых архаров, – глава комитета Республики Алтай по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Виктор Каймин. Несмотря на все разговоры и публикации в прессе о поставленных на поток незаконных охотничьих турах в Алтайский край для ВИП-гостей, фигурантам возбужденного по итогам катастрофы уголовного дела удалось избежать ответственности. Трое из четырех выживших в катастрофе были оправданы судом и признаны невиновными в браконьерстве. Суд вышестоящей инстанции отменил это решение, однако после дело было закрыто из-за истечения срока давности.

Анатолий Банных тогда лишь потерял пост республиканского вице-премьера и, как говорят собеседники Радио Свобода, стал больше времени проводить в Москве. Выгодный туристический бизнес при этом продолжал функционировать и развиваться: несколько лет назад под контроль Банных якобы перешла турбаза Самыш на берегу Телецкого озера. По одной из версий, именно туда в воскресенье бизнесмен и летел с очередными московскими гостями – бейсджампером Глебом Вореводиным, гендиректором московской вертолетной компании HeliClub Марией Козинцевой, шеф-пилотом HeliClub Дмитрием Ракитским и его супругой Еленой (именно ее тело, по сообщениям с места событий, пока остается единственным найденным спасателями).

Воскресная авиакатастрофа, как говорит главный редактор алтайской газеты "Листок" Сергей Михайлов, была для Анатолия Банных как минимум третьей: до происшествия 2009 года во время скандальной охоты на архаров Банных уже попадал в аварию, причем вместе с ним в вертолете якобы находился телеведущий Дмитрий Дибров. Сам Дибров это всегда отрицал и говорил журналистам, что с Банных незнаком. Существует версия, согласно которой в середине нулевых годов Банных попадал в аварию на своем "Робинсоне" еще один, четвертый раз.

Прокуратура уже заявила о начале проверки ООО "Алтай-Авиа" и одноименного авиаклуба, которым формально принадлежал разбившийся вертолет. Источник агентства "Интерфакс" в Управлении транспортного надзора Республики Алтай и Алтайского края утверждает, что вертолет летел над заповедной зоной, в запрещенное для полетов темное время суток, без уведомления "соответствующих служб". Основные версии причины крушения стандартны – плохая погода и ошибка пилотирования.

Можно подумать, что интересы Банных концентрировались исключительно в туристической сфере, но это не так. По словам собеседников Радио Свобода, после "дела архаровцев" он не растерял свои политические связи, даже несмотря на начавшийся еще раньше затяжной конфликт с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. В рассказах о себе Анатолий Банных предстает "уходящей натурой 90-х": первый капитал он сделал в 1991 году на росписи "под Хохлому" обычных самоваров и их перепродаже. Заработанные деньги Банных успешно вложил в приватизацию, через 10 лет уже владел несколькими фирмами и заводами и имел собственный медиахолдинг. О существующих на Алтае версиях воскресной катастрофы и о личности Анатолия Банных говорит Сергей Михайлов:

– Судя по тому, что единственное найденное тело утром прибило к берегу, вертолет упал в акватории озера на ту часть, которая не покрыта льдом. Насколько мне известно, уже несколько лет господин Банных владеет турбазой "Самыш", расположенной на берегу Телецкого озера. Года четыре назад, в 2013 году, с этим был связан скандал. Местные жители были недовольны тем, что по дну озера будут проводить высоковольтный электрический кабель для снабжения базы электричеством. Ранее эта база принадлежала, по нашим данным, министру лесного хозяйства Республики Алтай, но затем она была продана господину Банных. Туда действительно были какие-то полеты на вертолетах, туда вертолетом доставляли чуть ли не горничных. Из-за особенностей расположения базы туда не подъехать на автомобиле. Можно попасть либо по воздуху, либо по поверхности озера, но нужно смотреть, какая на озере ледовая обстановка. Половина озера, которая относится, если я правильно помню, к Улаганскому району, является заповедной, а вторая половина – нет. Сама эта база, насколько я знаю, находится не в заповедной половине. Телецкое озеро – это очень вытянутый водный объект, достаточно глубокий. Когда-то здесь было огромное ущелье. В том месте, где они предположительно упали, до 200 метров глубины.

– После катастрофы 2009 года, в которой погиб президентский представитель в Госдуме, и скандала с незаконной охотой на архаров Банных стал фигурантом уголовного дела, но смог избежать ответственности. Удалось ли ему сохранить свое влияние на Алтае? Почему его называют "серым кардиналом Алтая"?

– У него были влиятельные друзья неподалеку от вершины российской власти. Пока господин Лесин был жив (это "Видео интернешнл"), говорили, что у него связи были с господином Лесиным – ведь у Банных здесь был ряд радиостанций, телеканал в Барнауле. Слухи ходили и о том, что у него сложились приятельские отношения с одним из сыновей господина Чайки. Кроме того, последние годы часто называли фамилию Ротенберг. Возможно, что это были не совсем деловые связи, а знакомства, связанные с тем, что эти люди хотели прилетать в такое экзотическое место, в Горный Алтай, в Сайлюгемский национальный парк. Есть много сообщений о том, что фактически этот парк использовался как территория для браконьерских VIP-охот. Вертолеты какие-то постоянно мелькали, какие-то снегоходы. Местное население год назад достаточно сильно воспротивилось расширению этого парка. Тогда местная власть несколько испугалась, и расширение было заблокировано. За Сайлюгемским национальным парком в значительной степени, по нашим данным, стоял Банных.

– После катастрофы 2009 года о проблеме браконьерства на Алтае, кажется, узнали все. Изменилась ли как-то ситуация с тех пор?

– Мне кажется, что они осторожнее стали. Потому что все-таки скандал был очень громкий. Но "стали осторожнее" и "перестали охотиться" – это разные вещи.

– Можно предположить, сколько примерно стоит такое развлечение? Полетать над парком на вертолете, поохотиться?

– Порядок сумм – сотни тысяч рублей.

– Разбившийся вертолет "Робинсон" – это вертолет самого Банных?

– Формально вертолет принадлежал аэроклубу, но фактически он через фирму-"прокладку", как мы полагаем, принадлежал Банных.

– Какое у вас сложилось впечатление об этом человеке за то время, что он активно занимался бизнесом и политикой на Алтае?

– Я не думаю, что в юности он мечтал стать таким человеком, каким стал. Его мать, насколько мне известно, в позднесоветские и первые постсоветские годы занималась какими-то коммерческими делами с Владимиром Бавариным, человеком, который в дальнейшем стал мэром Барнаула. Когда господин Баварин был мэром, вокруг него сформировалась команда молодых парней. Фирма Банных "Сибма" ("Сибирские мастера") занимались тем, что скупала самовары, расписывала их и продавала. Кооператив такой. И вот они оказались в таком месте, где можно взять, допустим, городской водоканал, каким-то образом его приватизировать, и финансовые потоки этого водоканала можно направить, в том числе, на свои интересы. Или можно взять крупное промышленное предприятие, где работают тысячи рабочих. Акции скупить, оборудование выкинуть на металлолом, из помещения сделать торговый центр. Наверное, если бы не было истории 90-х годов, может быть, самовары до сих пор бы расписывали.

Еще одна история, его характеризующая. Есть такой Сергей Кыныев, Акай Кине (местный религиозный деятель, называющий себя шаманом. – РС). В конце 2008 года, буквально месяца за три до той катастрофы, он ко мне подходил. "Сергей, надо написать. Вертолетчики жалуются, что Банных арендует вертолет, какой-то государственный вертолет. Летит, с воздуха находит какое-то стадо животных и расстреливает". То есть не с целью добыть оленя и рога на стенку повесить, а просто ради какой-то бойни. Я тогда в это не поверил и не написал про эту историю. А потом семь человек погибли, и я об этом пожалел. Почему-то вот у него желание было такое так поступать, наклонность какая-то, – говорит журналист алтайской газеты "Листок" Сергей Михайлов.

За судьбой и карьерой Анатолия Банных внимательно наблюдал и Станислав Андрейчук, руководитель Сибирского антикоррупционного центра российского отделения международной организации Transparency International.

– Это действительно очень яркая личность из 90-х. Он в свое время довольно хорошо "поднялся" на приватизации предприятий. Быстро сколотил финансовый капитал. Ему принадлежал один из крупнейших медиахолдингов в регионе. Но самое главное, что на рубеже 90-х и нулевых годов фактически под его контролем находилось несколько политических партий, несколько фракций Законодательного собрания, в Барнаульской городской думе, в краевом парламенте. Туда входили депутаты из "Единой России", из ЛДПР, из СПС. Это действительно был человек, который был очень влиятельным сразу в двух регионах (Республике Алтай и Алтайском крае. – РС). Конечно, его известность даже на Алтае не очень велика. Его знает вся "околополитическая" тусовка, а широкие массы людей, наверное, знают не очень. На федеральном уровне он засветился, когда была браконьерская охота, в которой погиб полпред президента в Госдуме Косопкин. А до этого – на самом деле, этого никто не помнит – была еще одна авиакатастрофа, в которую он попал вместе с телеведущим Дибровым (Сам Дибров этот факт отрицает. – РС).

– Вы говорите, что он контролировал депутатов сразу от нескольких партий. Каким образом?

– Фактически он финансировал избирательные кампании. Кто-то напрямую был с ним аффилирован через бизнес, кого-то он поддерживал медийно. Но, так или иначе, у него была очень представительная группа. Более того, в определенный момент времени у него был свой сити-менеджер в Барнауле. И именно из-за борьбы за контроль над краевой столицей у него началась своего рода война с нынешним губернатором, в результате которой господин Банных проиграл, а человек, который занимал должность сити-менеджера, Владимир Колганов, был вынужден уйти со своего поста под угрозой уголовного дела.

– Несмотря на катастрофу 2009 года, как я понял, Анатолий Банных сохранил свои позиции в регионе. По-прежнему, если ты хочешь поохотиться на каких-то редких животных или где-то там полетать над заповедником, все знают – надо звонить Анатолию Банных. Насколько велики его возможности сейчас?

– В Алтайском крае он появлялся в последнее время не очень много. Насколько можно судить, большую часть времени он проводил в Москве, поскольку его бизнес-интересы распространялись не только на Алтайский край, но и на многие другие регионы. Его финансово-промышленная группа базируется в том числе в Москве. Действительно, после того как он проиграл войну за Алтайский край, он еще был вице-премьером Республики Алтай, соседнего региона. У него был "свой" депутат Госдумы, связанный с ним, может быть, даже несколько депутатов. Люди к Банных периодически прилетали – или поохотиться, или просто как туристы. Более того, у него бизнес-интересы здесь тоже остались. Он просто не стал лезть в политику. Осталось у него здесь и кое-что из медийных ресурсов.

​– Вспоминают ли вообще на Алтае тот случай с охотой на архаров? Тогда ведь была довольно странная история. Было возбуждено уголовное дело. Он даже был в какой-то момент объявлен в розыск. Но потом сначала суд его оправдал, другой суд этот приговор отменил, а в конце концов рассмотрение дела замотали, оно не состоялось из-за истечения сроков давности. Эта история еще на Алтае жива в памяти людей?

– Да, конечно. Несмотря на то что это история довольно давняя, это одно из таких очень громких дел, о котором очень хорошо помнят. Мало того что охотились в заповеднике, охотились еще и на занесенных в Красную Книгу животных. Сегодня многие вспоминают тот случай, тот факт, что ему удалось уйти от уголовного дела. Может быть, если бы в свое время суд не пошел ему навстречу по тем или иным причинам, а осудил, то это стало бы предупреждением и вчерашней трагедии удалось бы избежать. И человек, и его гости были бы живы.

– Вы рассказали в своем фейсбуке историю, которая с моей точки зрения, характеризует Анатолия Банных как классического предпринимателя 90-х.

– Это история про ворота. Она не имеет документального подтверждения, но мне ее рассказывал человек, которому я доверяю. Это о том, как в начале 90-х, когда Анатолий Банных только-только вставал на ноги, но у него уже была приличная сумма денег, ему очень хотелось побывать в США. Это был 1992 или 1993 год. Тогда еще никто не ездил туда. И тут пришло приглашение из США в один из университетов – направить туда делегацию. Поскольку у вуза тогда денег не было, как, наверное, нет и сейчас, обратились к Банных. И он согласился спонсировать поездку, а взамен его включили в состав делегации. В США он вдруг увидел вещь, которую ему страшно захотелось заполучить. Это автоматические ворота, которые открывались с помощью радиосигнала. Человек настолько этим загорелся, что в итоге купил эти ворота в США и вез их с собой в сумках, доплачивая за перевес багажа вместе со всей профессурой. Он вез их в Барнаул на самолете. В итоге ворота до сих пор работают, до сих пор стоят в центре Барнаула. В принципе, мало кто знает об этой истории, но увидеть их может каждый. Такая история, которая показывает, насколько человек был страстный, увлекающийся и целеустремленный.

– Кроме Анатолия Банных в Алтайском крае и в Республике Алтай есть сейчас люди, которых можно назвать местными "серыми кардиналами"?

– У нас сегодня, наверное, главный и единственный "серый кардинал" в Алтайском крае – это первый вице-губернатор Сергей Локтев, который поднялся на производстве пива и различных напитков. Ему принадлежал Барнаульский пивоваренный завод, один из крупнейших за Уралом на тот момент. В общем, до сих пор считается, что господин Локтев управляет значительными финансовыми и бизнес-структурами. Практически любое громкое коррупционное дело, которое в Алтайском крае сегодня начинается, так или иначе порождает в общественных кругах разговоры о его причастности. Практически все признают, что многие политические решения принимаются им индивидуально, даже без советов с первым лицом, губернатором.

– В отношении Анатолия Банных были какие-то подозрения в коррупции?

– Да, конечно. История его становления как бизнесмена, когда он приватизировал все эти предприятия, в принципе, была сомнительна с самого начала. Потом его подозревали в связях с городской администрацией. После этого опять же тот самый суд, который принял довольно странное решение и человек не был признан виновным в совершенно однозначной ситуации, когда были налицо следы браконьерской охоты в заповеднике. Конечно, такие люди всегда оказываются замешаны в тех или иных схемах. Другое дело, что ему удавалось миновать какие-либо судебные преследования, – говорит Станислав Андрейчук, руководитель Сибирского антикоррупционного центра российского отделения международной организации Transparency International.

Марк Крутов, Радио Свобода

На фото место катастрофы вертолета Ми-8, в которой погиб представитель президента РФ в Госдуме Александр Косопкин