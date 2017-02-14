Республика Алтай на втором месте по количеству влюбленных пользователей "ВКонтакте"

Специалисты компании Digital Society Laboratory решили выяснить, в каких регионах России стрелы Амура чаще всего ранят людей. За основу брались данные из социальной сети "ВКонтакте", в частности, статусы россиян, сообщает ИА ЕАОMedia.

На первом месте в рейтинге любвеобильных регионов оказалась Республика Тыва. Согласно исследованиям, там проживает 4,7% влюбленных пользователей "ВКонтакте". Второе-третье места поделили Республика Алтай и Еврейская автономная область с результатом 4,4%.

Регионами-"аутсайдерами" с самым небольшим количеством влюбленных жителей оказались Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Новгородская область. В культурной столице России насчитали всего 2,2% влюбленных. В остальных по 2% и 1,9% соответственно.

Всего было проанализировано около 111 млн профилей участников соцсети. В каждом случае учитывался регион проживания влюбленного. Эксперты выяснили, что большинство людей предпочитают скрывать свои "пароли и явки". А около 70% вообще не указывают личный статус.

При этом третьим по популярности был статус "не женат/не замужем" — 10,1%. Чуть меньше людей находятся в активном поиске — 6,7%. Влюбленные же оказались в абсолютном меньшинстве – всего 3% пользователей.