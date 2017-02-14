Крупнейшее мостостроительное предприятие Сибири сменит владельцев

АФК «Система», Сбербанк и «Сибмост» заключили соглашение о намерениях по покупке мостостроительной компании, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к «Системе» и одному из кредиторов компании. Сделка – если она состоится – многоступенчатая: обсуждаются разные варианты партнерства – все зависит от размера инвестиций в компанию, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Новосибирская компания «Сибмост» – одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. Он был создан в 1993 г. на базе треста «Мостострой № 2» (с 1945 г. трест занимался капитальным восстановлением мостов, разрушенных в период Великой Отечественной войны). За свою историю «Сибмост» в России и странах СНГ построил свыше 4100 мостов и путепроводов общей длиной более 400 км.

По данным «СПАРК-Интер-факса», владельцами «Сибмоста» являются Альберт Кошкин (92,46% акций) и его сын Владислав Кошкин (7,53% акций). Сумма контрактов компании – 20 млрд руб. (данные сайта). Ситуация в компании сложная, оборотных средств не хватает, а кредиты достигают 7 млрд руб., рассказывает источник, близкий к переговорам. Крупнейший кредитор, по его словам, – это Сбербанк, которому компания должна 4 млрд руб.

В течение полугода акционеры «Сибмоста» вели переговоры о привлечении стратегического партнера, знает близкий к нему человек. К основному владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову обратились не случайно – в 2006 г. именно он помог «Сибмосту» отбиться от рейдеров; тогда «дочка» АФК «Система» стала владельцем блокирующего пакета акций «Сибмоста» (позднее пакет выкупили Кошкины), продолжает собеседник. «Вероятно, у «Системы» есть понимание потенциала «Сибмоста» и того, как развивать дальше компанию.

«У компании уникальный опыт. Если потеряем «Сибмост», страна фактически лишится мостостроителей во всей Западной и Восточной Сибири. Это будет трагедия, потому что строить мосты будет некому. Омский «Мостовик» мы уже потеряли», – комментирует ситуацию вокруг новосибирской компании человек, близкий к переговорам.

Ситуация в сфере инфраструктурного строительства очень сложная, например, мостостроительных организаций в дееспособном состоянии остались единицы, рассказывал ранее «Ведомостям» Владислав Кошкин. По его словам, заказы уменьшаются, рентабельность по многим из них отрицательная, а стоимость стройматериалов растет опережающими темпами. Илья Пономарев, входящий в общественный совет при Минстрое, называет ситуацию с подрядчиками «предколлапсом»: «Отрасль самая низкая по доходности – 5,2%. Загрузка отрасли – менее 60%». По его словам, пока были большие госзаказы, подрядчики держались, но еще пара лет в нынешних условиях – и они могут исчезнуть как класс.

«Сибмост» играет важную роль в экономике Республики Алтай, являясь главным подрядчиком наиболее крупных дорожных и мостостроительных проектов. Кроме того, предприятию принадлежит ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», пишут "Новости Горного Алтая". Президент компании Альберт Кошкин является Почетным строителем Республики Алтай, Почетным гражданином Республики Алтай, награжден высшей наградой региона – орденом «Тан Чолмон».

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «Новостями Горного Алтая» отметил, что «аэропорт в любом случае будет работать», и договоренность с Германом Грефом и Владимиром Евтушенковым на этот счет уже достигнута. «Они регулярно бывают в Горно-Алтайске, им аэропорт самим нужен, так что волноваться нечего, — добавил источник. – Может быть, и акции аэропорта перейдут в другую компанию, но на потребителях аэропортовых услуг это никак не скажется».

«Не думаю, что это как-то негативно повлияет на работу аэропорта, — сказал, в свою очередь, директор авиапредприятия Сергей Круглов. — Это абсолютно нормальный процесс в условиях рыночной экономики, когда предприятия переходят от одного собственника к другому. И в большей части случаев это лишний толчок к развитию предприятия. Я не вижу поводов для беспокойства».