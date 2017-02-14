В Телецком озере обнаружен второй обломок вертолета

Поисковые группы обнаружили второй по счету обломок вертолета "Робинсон", потерпевшего крушение накануне на Телецком озере в Республике Алтай, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в правоохранительных органах региона.

"Несколько часов назад обнаружен второй обломок упавшего вертолета. Он найден по расположению примерно там же, где и первый - в нескольких километрах от берега озера. Предварительно, это часть обшивки вертолета", - сказал собеседник агентства.

В республиканском управлении МЧС РФ агентству сообщили, что в ведомстве по-прежнему нет информации об обнаружении обломков.

"Ранее командир воздушного суда, осуществлявшего поиски, докладывал о якобы обнаруженном обломке, но информация не подтвердилась", - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты обследовали в понедельник при поиске вертолета Robinson R-66 в акватории Телецкого озера порядка 5 километров береговой полосы, сообщает РИА Новости.

По данным межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), на борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай бизнесмен Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин. В настоящий момент спасателям удалось обнаружить тело одной пассажирки вертолета.