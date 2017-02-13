Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 13 февраля 2017 года (видео)

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В Республике Алтай ведутся поиски разбившегося вертолета. Около 250-ти человек и 40 единиц техники задействовано в поисках рухнувшего в Турочакском районе вертолета. Робинсон-R-66, по предварительной информации, потерпел крушение накануне вечером в акватории Телецкого озера.

Первые в текущем году изменения в бюджет 2017 года и плановый период 18 и 19 годов приняты на внеочередном заседании Правительства Республики. Они предусматривают корректировку параметров главного финансового документа на объёмы ассигнований Федерального Бюджета.

Как получить студенту социальную стипендию? В России поменялся порядок назначения студентам социальной стипендии. С 1 января ее назначение учащимся средних профтехучилищ и ВУЗов проходит на основании документов, подтверждающих получение студентом какой-либо государственной социальной помощи. Сократится или вырастет в этой связи количество социальных выплат?

Завершились те две недели, когда алтайцы празднуют новый год по восточному календарю. Чага-Байрам с соблюдением всех традиций, обычаев и по-настоящему народными гуляниями прошёл в Сайлюгемском национальном парке.

«Лыжня России» собирает в Горно-Алтайске порядка 1 200 любителей спорта. Самый массовый старт состоялся в настоящую зимнюю погоду. Столбик термометра показывал около 25 градусов. Тысячи людей приняли участие в "Лыжне России" в минувшие выходные. Трасса оказалась под силу всем: от самых маленьких до ветеранов.

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