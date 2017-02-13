Для расследования крушения вертолета с Анатолием Банных на борту сформирована специальная комиссия

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию для расследования причин крушения вертолета Robinson на Алтае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

"МАК сформировал комиссию, которая займется расследованием причин авиационного происшествия", - сказала она.

По ее словам, эксперты МАК находятся в тесном взаимодействии с МЧС России и ожидают результатов поисковых работ.

"Как только вертолет найдут, комиссия вылетит на Алтай для работы на месте крушения", - сказала Колесникова.

Разбившийся накануне в Республике Алтай вертолет выполнял полет с многочисленными нарушениями, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора региона.

Как ранее сообщал Интерфакс, вертолет выполнял полет над заповедной зоной, где, в принципе, полеты запрещены. Также полет осуществлялся в темное время суток, хотя вертолеты данного типа не допущены к полетам в этот период времени. О полете не были уведомлены соответствующие службы.

Пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокши и взлетел. Дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега, пишет Алтапресс.

Как ранее сообщалось, вертолет Robinson пропал вечером 12 февраля над Телецким озером в Турочакском районе Республики Алтай. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

В данный момент для поисков в регион прибыли судно на воздушно подушке "Арго" и глубоководный батискаф.