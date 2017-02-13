В "Лыжне России 2017" приняли участие 1283 жителя республики

12 февраля 2017 г. в г. Горно-Алтайске на лыжной базе «Еланда» состоялись республиканские массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На соревнованиях приняло участие 1283 человек из города Горно-Алтайска и муниципальных образований Республики Алтай: Майминского, Чойского, Усть-Коксинского, Чемальского, Турачакского, Онгудайского районов.

Соревнования проходили по пяти группам: VIP – забег, ветераны 55 лет и старше, старт сильнейших лыжников Республики Алтай, юноши и девушки – 1999 г.р. и младше, мужчины и женщины – 1998 г.р. и старше, юноши и девушки – 2007 г.р. и младше. Активное участие приняли учебные заведения, учреждения и организации Горно-Алтайска.

С полным списком победителей и призеров можно ознакомиться на сайте администрации Горно-Алтайска.