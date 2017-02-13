В Горном Алтае всего 30% нападений на людей совершают бездомные собаки

За 2016 год от укусов животных в Республике Алтай пострадало 671 человек (2015 году – 600). В Горно-Алтайске пострадало 210 горожан. Как показывает статистика нашего региона, до 70% пострадавших были искусаны домашними собаками. Часто страдают дети, почтальоны и врачи, прибывающие к пациентам по вызовам. Кроме того укусы животных (собак, кошек) могут быть заразны опасны в передачи особо опасной инфекцией, известного заболевания - бешенство, отмечает саййт мэрии Горно-Алтайска.

Как рассказала заместитель начальника отдела жилищной и социальной политики Ольга Абрамова, для человека наиболее опасны укусы в голову, лицо, шею и пальцы рук, потому что здесь много нервных окончаний и вирус быстро достигает головного и спинного мозга.

«Если вас или вашего ребенка укусила собака, либо любое другое животное, немедленно промойте рану (место повреждения) - довольно интенсивно, в течение 10 минут, с мылом (оно смывает слюну животного). Немедленно обратитесь в ближайший травмпункт. Успех профилактики бешенства зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью.