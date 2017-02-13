Мистическое совпадение?

Сергей Михайлович Киреев сообщил редакции об одной мистической странности касательно падения вертолета с Анатолием Банных на борту. Он довольно близко общается с шаманом из Кош-Агачского района Владиславом Челтуевым, который в прошлом году сообщил ему, что Анатолий Банных может погибнуть на Алтае.

Шаман сказал буквально следующее: "Банных погибнет вскоре на Алтае, если Банных еще раз будет летать на Алтае и творить неблагие дела".

Позже шаман настойчиво просил довести эти сведения до Анатолия Банных.