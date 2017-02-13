Обнаружено тело одного из находившихся на борту вертолета, рухнувшего в Телецкое озеро

Вертолет Ми-8 обнаружил с воздуха предполагаемое место падения вертолета Robinson, пропавшего над Телецким озером в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Собеседник агентства также информировал, что спасатели нашли тело одного из пассажиров вертолета.

"Да, нашли", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, нашли ли тело.

Как сообщил Интерфаксу глава Турочакского района: «Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории —тело прибило к берегу».

Кроме того, в Телецком озере нашли обломок, предположительно, потерпевшего крушение вертолета. Источник ТАСС сообщил, что обломок «визуально обнаружен» приблизительно в 1,5 километра от кордона Кокши.

Напомним, вертолет упал в труднодоступном месте, куда зимой можно попасть только по воздуху.

Вертолет Robinson пропал в воскресенье над Телецким озером в Турочакском районе. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.