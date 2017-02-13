Полеты на вертолетах над территорией Алтайского заповедника были незаконными?

Весной прошлого года "Новости Горного Алтая" сообщали о проверке законности полетов вертолетов над территорией Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Факт полетов был установлен межрайонной природоохранной прокуратурой в результате мониторинга интернет-ресурсов, отметил тогда природоохранный прокурор Вячеслав Красилов.

На нескольких сайтах были обнаружены видеоролики и фотоотчеты о полетах над территорией Горного Алтая и, в частности, над территорией Алтайского заповедника. Предварительная проверка показала, что еще в феврале 2014 года члены аэроклуба «Хелипорт-Истра», базирующегося в деревне Крючково Московской области, на четырех вертолетах Robinson R44 и Robinson R66 совершил перелет до Республики Алтай. На Алтае к этим вертолетам присоединились еще два воздушных судна, базирующиеся в аэропорту «Карасук» около села Турбаза «Катунь» в Чемальском районе. Они совершили полет над территорией Алтайского государственного природного биосферного заповедника, являющегося особо охраняемой природной территорией федерального значения. В ходе полета была произведена посадка вертолетов на кордоне заповедника Кокши, затем был совершен перелет вверх по течению реки Кокши до Хакасии к месту жительства отшельницы Агафьи Лыковой.

Напомним, рухнувший сегодня ночью в Телецкое озеро вертолет, совершил свою последнюю посадку на кордоне Кокши в 20:00, спустя двадцать минут случилась авария.

На борту вертолета находились пилот его жена, Анатолий Банных (бывший вице-премьер Алтая), генеральный директор компании Heli Club Мария Козинцева и Глеб Вореводин — известный спортсмен.

Утвержденное Министерством природных ресурсов России Положение о федеральном государственном учреждении «Алтайский государственный природный заповедник» запрещает пролет вертолетов и самолетов ниже 2 тыс. метров над заповедником без согласования с его администрацией или Росприроднадзором.

Напомним, ранее в АОПА-Россия заверили, что это была не «экскурсия», а возвращение в место базирования. При этом, как уточнили в организации, специальных разрешений или «каких-либо санкций» на полеты в этой местности не требуется, их можно совершать на основе уведомления.

Сейчас аэромобильная группа уже прибыла в Яйлю и приступила к поискам, в них также участвует судно на воздушной подушке "Арго" бердского поисково-спасательного отряда.

На фото: подлет к кордону Кокши на вертолете