Роспотребнадзор: Количество отравлений суррогатами алкоголя снизилось

Управление Роспотребнадзора продолжает контроль выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача РФ №7 от 24.01.2017 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Несмотря на широкую информированность предпринимательского сообщества о введенном запрете, на прошедшей неделе выявлено четыре торговых точки, нарушивших запрет, говорится на сайте ведомства.

У нарушителей арестовано 617 единиц запрещенной к реализации спиртосодержащей непищевой продукции: лосьон «Огуречный», одеколон «Тройной». На 10 февраля в рамках контроля за запретом реализации спиртосодержащей непищевой продукции проверено 527 объектов. В 23 торговых предприятиях выявлена и арестована спиртосодержащая продукция в количестве 1860 штук объемом 169,35 литров.

Статистические данные подтверждают действенность введенного в конце 2016 года ограничения на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции, а также эффективность проводимых внеплановых проверок, позволивших изъять из оборота значительное количество спиртосодержащей непищевой и опасной пищевой продукции.

Количество алкогольных отравлений в январе 2017 года в Республике Алтай сократилось по сравнению с тем же периодом 2016 года практически в три раза.

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай работает «горячая линия» (тел: (38822) 64384) для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции», в том числе по фактам обнаружения указанной продукции в розничной торговле.