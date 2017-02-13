Разбившийся вертолет незаконно летал над территорией Алтайского заповедника

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проверит законность полетов вертолетов над территорией Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Факт полетов был установлен в результате мониторинга интернет-ресурсов, сообщил «Новостям Горного Алтая» природоохранный прокурор Вячеслав Красилов.

На нескольких сайтах были обнаружены видеоролики и фотоотчеты о полетах над территорией Горного Алтая и, в частности, над территорией Алтайского заповедника. Предварительная проверка показала, что еще в феврале 2014 года члены аэроклуба «Хелипорт-Истра», базирующегося в деревне Крючково Московской области, на четырех вертолетах Robinson R44 и Robinson R66 совершил перелет до Республики Алтай. На Алтае к этим вертолетам присоединились еще два воздушных судна, базирующиеся в аэропорту «Карасук» около села Турбаза «Катунь» в Чемальском районе. Они совершили полет над территорией Алтайского государственного природного биосферного заповедника, являющегося особо охраняемой природной территорией федерального значения. В ходе полета была произведена посадка вертолетов на кордоне заповедника Кокши, затем был совершен перелет вверх по течению реки Кокши до Хакасии к месту жительства отшельницы Агафьи Лыковой.

Согласно видеозаписи, полет выполнялся на высоте менее 2 тыс. метров. Между тем, утвержденное Министерством природных ресурсов России Положение о федеральном государственном учреждении «Алтайский государственный природный заповедник» запрещает пролет вертолетов и самолетов ниже 2 тыс. метров над заповедником без согласования с его администрацией или Росприроднадзором.

В настоящее время Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка законности полетов указанных вертолетов над территорией заповедника.

на фото: вертолет под управлением того же пилота Ракитского с его женой на борту на берегу того самого теперь знаменитого мыса Кокши - кордона Алтайского заповедника!

На фото подлёт к кордону Кокши на вертолетах