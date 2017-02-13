На борту были экс-вице-премьер Алтая, гендиректор Heli Club, известный экстремал и жена пилота

На борту упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson находился бывший вице-губернатор Республики Алтай Анатолий Банных

На борту вертолёта также были его пилот, гендиректор Heli Club, известный экстремал и жена пилота, сообщают "Известия".

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) обнародовала список людей, находившихся на борту вертолета Robinson R-66, который, по предварительным данным, упал в районе Телецкого озера на Алтае. Соответствующая информация размещена на сайте организации.

Известно, что вертолетом управлял шеф-пилот компании «АлтайАвиа» Дмитрий Ракитский, которого в АОПА-Россия назвали опытнейшим инструктором и одним из лучших летчиков в стране. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что Ракитский начинал летать на самодельных аппаратах, на его счету управление примерно сотней различных воздушных машин, за штурвал вертолета он впервые сел в 1998 году, а в 2013 году в составе группы пилотов совершил первую в российской истории вертолетную кругосветку.

Помимо Дмитрия Ракитского на борту находились его жена Елена Ракитская, Анатолий Банных (бывший вице-премьер Алтая), генеральный директор компании Heli Club Мария Козинцева и Глеб Вореводин — известный бейсджампер, чемпион Pro Base World Cup 2013, трехкратный чемпион РФ в парашютной дисциплине Free Fly.

Как сообщали «Известия», поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения вертолета стартует утром в понедельник, 13 февраля. Также с утра на место происшествия готова выехать следственная группа (в настоящее время по факту крушения проводится доследственная проверка).

По некоторым данным, вертолет разбился в ходе несанкционированного полета, однако в АОПА-Россия заверили, что это была не «экскурсия», а возвращение в место базирования. При этом, как уточнили в организации, специальных разрешений или «каких-либо санкций» на полеты в этой местности не требуется, их можно совершать на основе уведомления.

О судьбе пилота и пассажиров пропавшего Robinson R-66 официально ничего не известно.

На борту были экс-вице-премьер Алтая, гендиректор Heli Club, известный экстремал и жена пилота Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) обнародовала список людей, находившихся на борту вертолета Robinson R-66, который, по предварительным данным, упал на в районе Телецкого озера на Алтае. Соответствующая информация размещена на сайте организации. Известно, что вертолетом управлял шеф-пилот компании «АлтайАвиа» Дмитрий Ракитский, которого в АОПА-Россия назвали опытнейшим инструктором и одним из лучших летчиков в стране. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», — говорится в сообщении. В организации уточнили, что Ракитский начинал летать на самодельных аппаратах, на его счету управление примерно сотней различных воздушных машин, за штурвал вертолета он впервые сел в 1998 году, а в 2013 году в составе группы пилотов совершил первую в российской истории вертолетную кругосветку. Помимо Дмитрия Ракитского на борту находились его жена Елена Ракитская, Анатолий Банных (бывший вице-премьер Алтая), генеральный директор компании Heli Club Мария Козинцева и Глеб Вореводин — известный бейсджампер, чемпион Pro Base World Cup 2013, трехкратный чемпион РФ в парашютной дисциплине Free Fly. Как сообщали «Известия», поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения вертолета стартует утром в понедельник, 13 февраля. Также с утра на место происшествия готова выехать следственная группа (в настоящее время по факту крушения проводится доследственная проверка). По некоторым данным, вертолет разбился в ходе несанкционированного полета, однако в АОПА-Россия заверили, что это была не «экскурсия», а возвращение в место базирования. При этом, как уточнили в организации, специальных разрешений или «каких-либо санкций» на полеты в этой местности не требуется, их можно совершать на основе уведомления. О судьбе пилота и пассажиров пропавшего Robinson R-66 официально ничего не известно.



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