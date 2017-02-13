Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 10 февраля 2017 года (видео)

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Глава региона Александр Бердников встретился с представителями профсоюзного актива Республики Алтай. На встрече обсуждались насущные вопросы о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, развития сельских территорий, одна из тем - медицинское обслуживание. Конструктивный диалог и четкое взаимодействие с правительством приносит эффективные результаты. Особенно плодотворное сотрудничество отмечается с профсоюзами министерств образования, регионального развития, лесного хозяйства , культуры и здравоохранения.

Ранняя зима и аномальные снегопады вносят свои коррективы в работу фермеров. В хозяйствах Усть-Канского района содержится более 100 тысяч условных голов скота. Зимовка проходит в штатном режиме. При этом было заготовлено 400 тонн кормов, что в два раза больше положенного.

На страже законных интересов граждан. В республиканской прокуратуре подвели итоги прошлого года. В расширенном заседании коллегии приняли участие представители региональных властей и руководители правоохранительных органов. Здесь же обсудили планы на 2017 год, наградили лучших сотрудников ведомства.

Онгудайской школе присвоено имя Сергея Пекпеева. Накануне торжественное мероприятие с участием близких друзей и родственников состоялось на родине общественного деятеля. Человек, который при жизни пользовался большим авторитетом и уважением как среди простых людей, так и среди коллег.

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