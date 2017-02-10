Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 9 февраля 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Программа развития газоснабжения Республики Алтай реализуется успешно. В текущем году продолжится газификация трех микрорайонов Горно-Алтайска, а также Маймы, Кызыл-Озека, Соузги, Рыбалки и Манжерока. На эти цели в этом году "Газпром" выделяет более 700 миллионов рублей. Еще тысяча квартир и домовладений получат возможность пользоваться голубым топливом.

Их основная задача - обоснование и сопровождение социально-экономического и культурного развития. День российской науки отметили в Горно-Алтайске. Ученые, педагоги, доктора и кандидаты наук, аспиранты получали в этот день заслуженные поздравления.

"Чейнеш" на сцене Национального театра. Премьера спустя 37 лет - последний раз пьеса ставилась в конце 80-х. Это одно из лучших произведений алтайского драматурга Павла кучияка. Пьесу поставил якутский режиссер Сергей Потапов, зрители увидели спектакль его глазами.

Соревнования "Лыжня России" состоялись в Турочакском районе. Порядка ста человек испытали свои силы на лыжном стадионе райцентра. Спортсменов ожидало несколько номинаций, среди которых: "Юный участник", "Ветеран спорта", "Активная семья" и "Гонка сильнейших".

Запись эфира: