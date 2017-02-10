Около 70 млн рублей выделят Горному Алтаю на санитарную авиацию

Правительство Российской Федерации распределило субсидии на оказание медицинской помощи населению с применением авиации в 2017 году. Между 34 регионами России распределено 3,3 млрд рублей. Республика Алтай получит по данному направлению более 69,68 млн рублей, передает сайт правительства РА.

Соответствующее распоряжение, направленное на повышение доступности медицинской помощи, опубликовано на сайте Правительства РФ. Субсидии предназначены на софинансирование закупки авиационной услуги органами государственной власти субъектов Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки авиационной услуги составляет 87%. Объем необходимых каждому субъекту средств рассчитан Минздравом России. Софинансирование из бюджета Республики Алтай составит более 8 млн рублей.

«На выделенные средства мы будем закупать авиационные услуги, то есть с помощью организаций, у которых имеется авиационная техника, будем в случае необходимости транспортировать наших пациентов из труднодоступных населенных пунктов», - пояснил замминистра здравоохранения РА Сергей Коваленко.