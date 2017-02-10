Более ста жителей региона получили травмы из-за гололеда на тротуарах и придомовых территориях

Органами прокуратуры Республики Алтай с октября 2016 года в связи установлением неблагоприятных погодных условий и необходимостью систематической очистки коммунальными службами проезжей территории, тротуаров и пешеходных дорожек от снега проводятся надзорные мероприятия в части исполнения органами местного самоуправления и уполномоченными организациями требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о благоустройстве территории.

Из-за гололеда на участках дорог, тротуарах и придомовых территорий в Республике Алтай более 100 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести, говорится на сайте прокуратуры РА.

С целью понуждения уполномоченных органов к проведению работ, направленных на очищение дорожного полотна, тротуаров и пешеходных дорожек от снежно-ледяных образований и гололеда прокурорами внесены 45 представлений, 38 из которых рассмотрены, нарушения устранены, 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлены 11 заявлений, к административной ответственности привлечены 5 лиц, о недопустимости нарушения закона предостережены 14 должностных лиц.

Так, прокурором г. Горно-Алтайска в связи с ненадлежащей организацией работ по отчистке улиц от снега и наледи внесено представление первому заместителю главы администрации города, а также директорам шести предприятий и управляющих организаций, которые не исполняли обязанности по отчистке прилегающих к зданиям территорий.

К административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог по инициативе прокурора города привлечены директора двух предприятий, ответственных за расчистку от снега городских дорог, за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов - председатели двух товариществ собственников жилья, которые своевременно не исполняли обязанности по расчистке от снега придомовых территорий.

В результате прокурорского вмешательства органами местного самоуправления и уполномоченными организациями приняты меры к надлежащему исполнению обязанностей по ликвидации гололеда на дорогах.