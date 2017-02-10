МЧС предупреждает: в Горном Алтае метели и гололедица

По информации Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля ожидается снег, в отдельных районах сильный снег, местами поземки и метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, усиление ветра до 15-20 м/с, в горах и на перевалах до 27-32 м/с. Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, сообщает ГУ МЧС по РА.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101».