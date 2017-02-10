Пантовое оленеводство практически не имеет рынка сбыта в России

Пока многие российские производители стремятся вывести свою продукцию на зарубежные рынки, в пантовом оленеводстве, напротив, не первый год пытаются сократить экспортозависимость отрасли. Около 87 процентов пантов - неокостеневших рогов маралов и оленей - сегодня поставляется за рубеж. При такой зависимости от конъюнктуры мирового рынка отрасль в любой момент может остаться без сбыта, отмечает "Российская газета".

Оленеводческие хозяйства Алтайского края и Республики Алтай, где содержится почти девяносто процентов всего поголовья пантовых маралов и оленей в России, в кризис 2008-2010 годов уже были на грани выживания - цены на рога на мировом рынке упали до исторического минимума. Тогда отрасль спасло своевременное пролонгирование государственной поддержки. Мараловоды наравне с другими сельхозпроизводителями сегодня получают субсидии на развитие поголовья и племенную работу, а также участвуют в программах для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

Но только субсидиями проблему сбыта не решить. Чтобы сохранить отрасль, необходимо формировать внутренний рынок потребления пантовой продукции. Тем более что когда-то он в стране был. По словам директора НИИ пантового оленеводства РАСХН Василия Луницына, в советское время только сорок процентов пантов продавали за границу, а остальное перерабатывали внутри страны на пантокрин. Однако в 1990-е отечественная пантопереработка практически умерла, и мараловодческие хозяйства все рога стали поставлять на экспорт.

Прежде в странах Юго-Восточной Азии алтайские панты пользовались огромным спросом: за них давали до 600-700 долларов за килограмм, и конкурентов было немного. Но за последние 20-25 лет ситуация на мировом рынке изменилась. Сегодня более дешевые канадские и новозеландские панты постепенно вытеснят российскую продукцию, да и страны-потребители - Южная Корея и Китай - наращивают собственное производство ценного сырья, используемого в традиционной восточной медицине. По оценкам экспертов, если в конце 1980-х - начале 1990-х алтайские панты занимали более половины всего мирового оборота этой продукции, то сегодня едва дотягивают до пяти процентов.

Для того чтобы снизить зависимость отрасли от экспорта, нужно развивать собственную переработку пантового сырья. В Алтайском крае пять лет (c 2011-го по 2015 год) действовала специальная программа развития переработки продуктов пантового оленеводства.

- Программа способствовала наращиванию производства готовой продукции, - отметил замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. - К началу 2017 года объем выпуска продуктов пантового оленеводства вырос на треть по сравнению с уровнем 2010-го. В 2,5 раза увеличилось число предприятий-переработчиков. Сегодня в крае более двадцати компаний выпускают около 350 наименований такой продукции.

За это время заметно выросла и доля перерабатываемого внутри региона пантового сырья. Если в 2010 году она составляла всего пять процентов, а 95 уходило на экспорт, то сегодня в Алтайском крае используется уже около тринадцати процентов пантов и других продуктов мараловодства. Но эта доля по-прежнему слишком мала, чтобы существенно влиять на общую ситуацию на рынке. "В России, к сожалению, сегодня практически не используют возможности производства мощных адаптогенов и препаратов на основе продукции пантового оленеводства", - отмечают эксперты.

- Объемы выпуска готовой продукции растут очень медленно, - комментирует ситуацию руководитель группы компаний "Пантопроект" Николай Фролов. - Производство ограничено не только узостью и неразвитостью внутреннего рынка, но и недостатком научных исследований в этой области, отсутствием культуры потребления пантовой продукции. Программа по развитию переработки продуктов мараловодства, которая действовала в Алтайском крае, свое дело сделала - дала импульс наращиванию производства. Но на формирование устойчивого спроса на отечественном рынке нужны годы. Мы понимаем, что быстро такие задачи не решаются.

Как отмечают в Союзе мараловодов (оленеводов) Сибири, с ростом валютного курса ситуация в отрасли стабилизировалась. Сегодня на мировом рынке цены на алтайские панты варьируются от 260 до 350 долларов за килограмм, что устраивает производителей. Наибольшим спросом пользуются панты пятнистых оленей, за килограмм которых сейчас дают до 720 долларов. Однако этой продукции на Алтае немного, поскольку за последние пятнадцать лет поголовье оленей сократилось в три раза.