Туробъекты Горного Алтая классифицируют и внесут в электронный каталог

Для продвижения продукции Горного Алтая в 2017 году планируется провести работу совместно с районами региона по составлению электронного каталога продукции Республики Алтай. Электронный каталог брендовой продукции будет размещен на официальных и инвестиционных порталах муниципальных образований Республики Алтай. Этот каталог с развернутым информационным наполнением и контактами будет задействован на межрегиональных и федеральных выставках, отмечает сайт правительства РА.

В Горном Алтай в 2016 году было открыто шесть визит-центров: в Кош-Агачском районе – три, по одному в Усть-Коксинском, Онгудайском и Улаганском районах. Это позволило расширить сеть туристических информационных центров на 30%.

В этом году планируется поддержать качественное развитие уже созданных туристических информационных центров с помощью предоставления субсидий турорганизациям на конкурсной основе. По данным Минэкономразвития республики, это позволит улучшить качество предоставляемой ими информации туристам.

В 2016 году было завершено создание модели функционирования геопарка, в основе которой лежит принцип государственно-частного партнерства. Участниками партнерства помимо Министерства экономического развития и туризма РА выступают Ассоциация «Алтайское туристское соглашение», Горно-Алтайский государственный университет, администрации и турорганизации Онгудайского, Улаганского и Кош-Агачского районов.

В текущем году геопарк вступает в фазу научной проработки, для этого необходимо активное участие муниципалитетов: оказание содействия научным организациям в предоставлении информации, в проведении презентационных мероприятий и прочем.

Планируется подготовка к поэтапному переходу на обязательную классификацию туробъектов. Для этого аккредитована Некоммерческая организация «Ассоциация туристских организаций Республики Алтай».

С 2018 года классификацию должны пройти гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 2019 года вводится обязательная классификация для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 2020 года классификация коснется всех остальных гостиниц и других средств размещения.

К 2018 году поставлена задача классифицировать туробъекты Чемальского, Майминского и Турочакского районов. Уже в этом году специалисты приступят к внедрению системы статистического наблюдения в сфере туризма с учетом международных рекомендаций по статистике туризма. Работа организована под эгидой Росстата, Министерства культуры России и Ростуризма. Результат и качество скажется на объемах налоговых и неналоговых поступлений, в первую очередь, в местные бюджеты.