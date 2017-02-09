Жители Горного Алтая должны за капремонт более миллиона рублей

8 февраля состоялось межведомственное совещание при и.о. руководителя УФССП России по Республике Алтай А.А. Кононова с министром регионального развития Республики Алтай Н.П.Кондратьевым по вопросам взыскания задолженности по взносам на проведение капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов. В ходе встречи стороны разработали комплекс мероприятий для эффективного применения мер принудительного взыскания по исполнительным производствам данной категории.

Главный специалист–эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП России по Республике Алтай Наталья Филимонова сообщила, что в структурных подразделениях Управления на исполнении на 7 февраля текущего года находилось 298 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу СНО «РФКР» на общую сумму свыше 1 млн рублей. Общая сумма взысканной задолженности в пользу СНО «РФКР» составила более полумиллиона рублей.

Основные проблемы, возникающие при исполнении требований исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу СНО «РФКР» с жителей республики, в основном связаны с неплатежеспособностью должников. Нередко должники выезжают на заработки в другие регионы, работают без оформления трудовых договоров, что приводит к невозможности установления их места работы и размера доходов.

Источник: сайт УФССП по РА