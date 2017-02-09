Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 8 февраля 2017 года (видео)

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В правительстве республики состоялась встреча Общественной палаты с главой Александром Бердниковым. Руководителю субъекта расскзаали о главныйх итогах работы за прошлый год и обсудили планы на будущее. В ходе заседания Бердников рассказал о сложившейся общественно-политической ситуации в республике и отметил, что Общественная палата является абсолютно независимым гражданским интститутом, который выражает консолидированное мнение населения Республики Алтай о тех или иных существующих проблемах в различных сферах жизни.

"Заповедные люди". Фотовыставка под таким названием, посвященная 80-летию Алтайского государственного биосферного заповедника открылась в правительстве региона. На уникальных кадрах: девственная природа, красивейшие горные ландшафты, таежные леса и населяющие их животные, а главное - люди, сотрудники заповедника, которым приходится работать в нелегких условиях. В открытии экспозиции принял участие и глава региона Александр Бердников.

Без рецепта не продадут. С первого января в стране изменились правила продажи лекарственных препаратов в аптеках и аптечных пунктах. Для того чтобы навести порядок в фармацевтической сфере Минздрав ужесточил правила отпуска рецептурных лекарств. Теперь, чтобы купить препарат, на упаковке которого есть надпись: "Отпускается по рецептам", этот рецепт должен быть предъявлен на самом деле, это около 70 процентов всех лекарств. Ситуацию с продажей лекарств обсудили члены специально созданной рабочей группы депутатов республики.

Родители сдали ЕГЭ по русскому языку пройдя всю процедуру от начала до конца. Участники эксперимента получили необходимый опыт и теперь понимают, к чему готовятся их дети. В 50 регионвх России прошла акция "Единый день сдачи ЕГЭ". Экзамены сдают общественные деятели, чиновники и журналисты.

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